31 марта 2024
30 марта 2024

Китайский производитель смартфонов судится с челябинской бизнес-леди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, папка, судья, суд, вынесение вердикта
Производитель китайских смартфонов судится с челябинской бизнесвумен Фото:

Производитель смартфонов Xiaomi inc из Китая судится в Челябинске с бизнес-леди Евгенией Вовченко. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс связан с нарушением исключительных прав.

«Исковое заявление Xiaomi inc ООО „Ай-Кью Технолоджи“ принять, возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — отметил суд в своем определении.

Инициатор спора потребовал взыскать с бизнесвумен 330 тысяч рублей. Средства требует в счет компенсации нарушенных прав при использовании товарных знаков «XIAOMI», «MI», «Redmi» и «POCO».

Предприниматель занимается розничной торговлей с 2014 года. На налоговом учете значится в налоговой инспекции Тракторозаводского района. В публичном доступе контактов URA.RU найти не удалось. Запрос направлен в адрес «Ай-Кью Технолоджи», представляющий интересы заявителя в суде. К моменту публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производитель смартфонов Xiaomi inc из Китая судится в Челябинске с бизнес-леди Евгенией Вовченко. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс связан с нарушением исключительных прав. «Исковое заявление Xiaomi inc ООО „Ай-Кью Технолоджи“ принять, возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — отметил суд в своем определении. Инициатор спора потребовал взыскать с бизнесвумен 330 тысяч рублей. Средства требует в счет компенсации нарушенных прав при использовании товарных знаков «XIAOMI», «MI», «Redmi» и «POCO». Предприниматель занимается розничной торговлей с 2014 года. На налоговом учете значится в налоговой инспекции Тракторозаводского района. В публичном доступе контактов URA.RU найти не удалось. Запрос направлен в адрес «Ай-Кью Технолоджи», представляющий интересы заявителя в суде. К моменту публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...