Китайский производитель смартфонов судится с челябинской бизнес-леди

01 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Производитель китайских смартфонов судится с челябинской бизнесвумен Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Производитель смартфонов Xiaomi inc из Китая судится в Челябинске с бизнес-леди Евгенией Вовченко. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс связан с нарушением исключительных прав. «Исковое заявление Xiaomi inc ООО „Ай-Кью Технолоджи“ принять, возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — отметил суд в своем определении. Инициатор спора потребовал взыскать с бизнесвумен 330 тысяч рублей. Средства требует в счет компенсации нарушенных прав при использовании товарных знаков «XIAOMI», «MI», «Redmi» и «POCO». Предприниматель занимается розничной торговлей с 2014 года. На налоговом учете значится в налоговой инспекции Тракторозаводского района. В публичном доступе контактов URA.RU найти не удалось. Запрос направлен в адрес «Ай-Кью Технолоджи», представляющий интересы заявителя в суде. К моменту публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производитель смартфонов Xiaomi inc из Китая судится в Челябинске с бизнес-леди Евгенией Вовченко. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс связан с нарушением исключительных прав. «Исковое заявление Xiaomi inc ООО „Ай-Кью Технолоджи“ принять, возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — отметил суд в своем определении. Инициатор спора потребовал взыскать с бизнесвумен 330 тысяч рублей. Средства требует в счет компенсации нарушенных прав при использовании товарных знаков «XIAOMI», «MI», «Redmi» и «POCO». Предприниматель занимается розничной торговлей с 2014 года. На налоговом учете значится в налоговой инспекции Тракторозаводского района. В публичном доступе контактов URA.RU найти не удалось. Запрос направлен в адрес «Ай-Кью Технолоджи», представляющий интересы заявителя в суде. К моменту публикации ответ не поступил.