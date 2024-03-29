РБК: криптобиржи сотрудничают со следствием по теракту в «Крокус Сити Холле»

Криптобиржи на фоне следственных мероприятий заверили, что данные и средства пользователей находятся в безопасности. При этом они содействуют правоохранительным органам.
«Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы», — заявили РБК в компании Beribit. В свою очередь, представители криптобиржи ABCeX в разговоре с журналистами подчеркнули, что биржи продолжают работать в штатном режиме. При этом они содействуют правоохранительным органам, которые сейчас ведут расследование по теракту «Крокус Сити Холле».
Ранее в офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» пришли правоохранители для проведения обысков. По одной из версий, финансирование террористов могло быть произведено из-за рубежа. Для этого использовалась криптовалюта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.