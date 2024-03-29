РБК: криптобиржи сотрудничают со следствием по теракту в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Beribit и ABCeX заявили о сотрудничестве со следствием, передает РБК Фото:

Криптобиржи на фоне следственных мероприятий заверили, что данные и средства пользователей находятся в безопасности. При этом они содействуют правоохранительным органам.

«Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы», — заявили РБК в компании Beribit. В свою очередь, представители криптобиржи ABCeX в разговоре с журналистами подчеркнули, что биржи продолжают работать в штатном режиме. При этом они содействуют правоохранительным органам, которые сейчас ведут расследование по теракту «Крокус Сити Холле».

Ранее в офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» пришли правоохранители для проведения обысков. По одной из версий, финансирование террористов могло быть произведено из-за рубежа. Для этого использовалась криптовалюта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Криптобиржи на фоне следственных мероприятий заверили, что данные и средства пользователей находятся в безопасности. При этом они содействуют правоохранительным органам. «Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы», — заявили РБК в компании Beribit. В свою очередь, представители криптобиржи ABCeX в разговоре с журналистами подчеркнули, что биржи продолжают работать в штатном режиме. При этом они содействуют правоохранительным органам, которые сейчас ведут расследование по теракту «Крокус Сити Холле». Ранее в офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» пришли правоохранители для проведения обысков. По одной из версий, финансирование террористов могло быть произведено из-за рубежа. Для этого использовалась криптовалюта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...