Пашинян: Азербайджан ищет повод для начала широкомасштабной войны

31 марта 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Азербайджан ищет повод для войны с Арменией из-за ситуации с четырьмя селами, заявил Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Азербайджан ищет повод для начала новой войны, используя ситуацию с четырьмя селами, которые перешли под контроль Армении в 1990-х годах. Это может привести к началу широкомасштабной войны в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — заявил Пашинян на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Премьер-министр подчеркнул, что политическая позиция Армении заключается в отсутствии претензий к территориям за пределами международно признанных границ страны, включая упомянутые села. Ранее Пашинян признал требования Азербайджана о передаче четырех сел, которые стали армянскими эксклавами после военных действий в 1990-х годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Азербайджан ищет повод для начала новой войны, используя ситуацию с четырьмя селами, которые перешли под контроль Армении в 1990-х годах. Это может привести к началу широкомасштабной войны в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — заявил Пашинян на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Премьер-министр подчеркнул, что политическая позиция Армении заключается в отсутствии претензий к территориям за пределами международно признанных границ страны, включая упомянутые села. Ранее Пашинян признал требования Азербайджана о передаче четырех сел, которые стали армянскими эксклавами после военных действий в 1990-х годах.