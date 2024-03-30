Пашинян: Азербайджан ищет повод для начала широкомасштабной войны

Азербайджан ищет повод для начала новой войны, используя ситуацию с четырьмя селами, которые перешли под контроль Армении в 1990-х годах. Это может привести к началу широкомасштабной войны в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — заявил Пашинян на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Премьер-министр подчеркнул, что политическая позиция Армении заключается в отсутствии претензий к территориям за пределами международно признанных границ страны, включая упомянутые села. Ранее Пашинян признал требования Азербайджана о передаче четырех сел, которые стали армянскими эксклавами после военных действий в 1990-х годах.
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