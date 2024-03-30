30 марта 2024

Пашинян: Азербайджан ищет повод для начала широкомасштабной войны

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Азербайджан ищет повод для войны с Арменией из-за ситуации с четырьмя селами, заявил Пашинян Фото:

Азербайджан ищет повод для начала новой войны, используя ситуацию с четырьмя селами, которые перешли под контроль Армении в 1990-х годах. Это может привести к началу широкомасштабной войны в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — заявил Пашинян на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Премьер-министр подчеркнул, что политическая позиция Армении заключается в отсутствии претензий к территориям за пределами международно признанных границ страны, включая упомянутые села. Ранее Пашинян признал требования Азербайджана о передаче четырех сел, которые стали армянскими эксклавами после военных действий в 1990-х годах.

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Азербайджан ищет повод для начала новой войны, используя ситуацию с четырьмя селами, которые перешли под контроль Армении в 1990-х годах. Это может привести к началу широкомасштабной войны в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — заявил Пашинян на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Премьер-министр подчеркнул, что политическая позиция Армении заключается в отсутствии претензий к территориям за пределами международно признанных границ страны, включая упомянутые села. Ранее Пашинян признал требования Азербайджана о передаче четырех сел, которые стали армянскими эксклавами после военных действий в 1990-х годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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