Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик мира

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, москва-сити, москва
РФ компенсировала свое падение 1,2% в 2022 году Фото:

В 2023 году РФ заняла пятое место по темпам роста экономики среди стран «Большой двадцатки». Это следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.

Индия показала наибольший экономический рост — темпы увеличились до 7,3% с 7,2% в предыдущем отчетном периоде, за ней следует Китай, у которого экономика расширилась на 5,2% после 3% годом ранее. Третье место занимает Индонезия, где ВВП увеличился на 5,1%, в сравнении с показателем в 5,3% в 2022 году. Турция замедлила темпы роста до 4,5% в прошлом году с 5,5% в предыдущем отчетном периоде. Россия заняла пятое место, с ростом экономики на 3,6%, компенсировав полностью падение на 1,2% в 2022 году, передает РИА Новости.

Аргентина оказалась последней среди стран «Большой двадцатки» по данным ВВП за 2023 год, сократив свой экономический рост на 1,6%, после 5% роста в предыдущем году. Согласно анализу РИА Новости, снижение также зафиксировали Саудовская Аравия (-0,8%) и Германия (-0,3%), которые ранее демонстрировали рост ВВП на 7,5% и 1,8% соответственно. Это первое сокращение ВВП для всех трех стран с 2020 года, начиная с пандемии COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, передает «Национальная служба новостей». В своем послании Федеральному собранию Путин сообщил о планах войти в четверку крупных экономических держав.

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В 2023 году РФ заняла пятое место по темпам роста экономики среди стран «Большой двадцатки». Это следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости. Индия показала наибольший экономический рост — темпы увеличились до 7,3% с 7,2% в предыдущем отчетном периоде, за ней следует Китай, у которого экономика расширилась на 5,2% после 3% годом ранее. Третье место занимает Индонезия, где ВВП увеличился на 5,1%, в сравнении с показателем в 5,3% в 2022 году. Турция замедлила темпы роста до 4,5% в прошлом году с 5,5% в предыдущем отчетном периоде. Россия заняла пятое место, с ростом экономики на 3,6%, компенсировав полностью падение на 1,2% в 2022 году, передает РИА Новости. Аргентина оказалась последней среди стран «Большой двадцатки» по данным ВВП за 2023 год, сократив свой экономический рост на 1,6%, после 5% роста в предыдущем году. Согласно анализу РИА Новости, снижение также зафиксировали Саудовская Аравия (-0,8%) и Германия (-0,3%), которые ранее демонстрировали рост ВВП на 7,5% и 1,8% соответственно. Это первое сокращение ВВП для всех трех стран с 2020 года, начиная с пандемии COVID-19. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, передает «Национальная служба новостей». В своем послании Федеральному собранию Путин сообщил о планах войти в четверку крупных экономических держав.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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