Армения назвала США и Европу основными партнерами

Глава МИД Армении Мирзоян назвал США и Европу основными партнерами страны

01 апреля 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом Фото: Роман Наумов © URA.RU В Армении считают, что США и Европа их ключевые партнеры. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.



«У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами… Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал Мирзоян в интервью телеканалу TN .



Так или иначе, это нельзя назвать «поворотным» моментом во внешней политике, считает дипломат. Он подчеркнул, что Ереван стремится к безопасности и развитию страны, а на Западе для этого «есть хорошие партнеры».



Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО и этот вопрос не обсуждался. В североатлантическом альянсе также подтвердили эту информацию. При этом, спикер армянского парламента Ален Симонян заявлял, что Армения всегда стремилась стать членом Европейского союза, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Армении считают, что США и Европа их ключевые партнеры. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. «У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами… Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал Мирзоян в интервью телеканалу TN. Так или иначе, это нельзя назвать «поворотным» моментом во внешней политике, считает дипломат. Он подчеркнул, что Ереван стремится к безопасности и развитию страны, а на Западе для этого «есть хорошие партнеры». Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО и этот вопрос не обсуждался. В североатлантическом альянсе также подтвердили эту информацию. При этом, спикер армянского парламента Ален Симонян заявлял, что Армения всегда стремилась стать членом Европейского союза, напоминает RT.