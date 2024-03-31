31 марта 2024

Армения назвала США и Европу основными партнерами

Глава МИД Армении Мирзоян назвал США и Европу основными партнерами страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Европейского Союза и других стран, входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом Фото:

В Армении считают, что США и Европа их ключевые партнеры. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами… Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал Мирзоян в интервью телеканалу TN.

Так или иначе, это нельзя назвать «поворотным» моментом во внешней политике, считает дипломат. Он подчеркнул, что Ереван стремится к безопасности и развитию страны, а на Западе для этого «есть хорошие партнеры».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО и этот вопрос не обсуждался. В североатлантическом альянсе также подтвердили эту информацию. При этом, спикер армянского парламента Ален Симонян заявлял, что Армения всегда стремилась стать членом Европейского союза, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Армении считают, что США и Европа их ключевые партнеры. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. «У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами… Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал Мирзоян в интервью телеканалу TN. Так или иначе, это нельзя назвать «поворотным» моментом во внешней политике, считает дипломат. Он подчеркнул, что Ереван стремится к безопасности и развитию страны, а на Западе для этого «есть хорошие партнеры». Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО и этот вопрос не обсуждался. В североатлантическом альянсе также подтвердили эту информацию. При этом, спикер армянского парламента Ален Симонян заявлял, что Армения всегда стремилась стать членом Европейского союза, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...