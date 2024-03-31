В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом

Сакс: контрнаступление ВСУ стало крупнейшим разгромом в современной истории

01 апреля 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных Сил Украины является крупнейший разгромом в современной истории. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс, высказываясь о ситуации в Украине. «Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — заявил Сакс в соцсети Х. По его словам, к подобной ситуации привела безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона. Сакс назвал глупцами людей, поддерживающих Украину, и посоветовал не доверять им. Ранее Сакс заявлял, что США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Он предложил Штатам запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины является крупнейший разгромом в современной истории. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс, высказываясь о ситуации в Украине. «Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — заявил Сакс в соцсети Х. По его словам, к подобной ситуации привела безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона. Сакс назвал глупцами людей, поддерживающих Украину, и посоветовал не доверять им. Ранее Сакс заявлял, что США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Он предложил Штатам запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира.