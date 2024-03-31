31 марта 2024

В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом

Сакс: контрнаступление ВСУ стало крупнейшим разгромом в современной истории
© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины является крупнейший разгромом в современной истории. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс, высказываясь о ситуации в Украине.

«Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — заявил Сакс в соцсети Х. По его словам, к подобной ситуации привела безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона. Сакс назвал глупцами людей, поддерживающих Украину, и посоветовал не доверять им.

Ранее Сакс заявлял, что США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Он предложил Штатам запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира.

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Контрнаступление Вооруженных Сил Украины является крупнейший разгромом в современной истории. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс, высказываясь о ситуации в Украине. «Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — заявил Сакс в соцсети Х. По его словам, к подобной ситуации привела безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона. Сакс назвал глупцами людей, поддерживающих Украину, и посоветовал не доверять им. Ранее Сакс заявлял, что США должны восстановить отношения с Россией для предотвращения третьей мировой войны. Он предложил Штатам запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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