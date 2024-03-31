31 марта 2024
30 марта 2024

Специалисты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Нижневартовске

SuperJob: в Нижневартовске главный сварщик может зарабатывать 220 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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НПО «Легион». Свердловская область, Среднеуральск, сварка, сварщик, промышленное предприятие, завод, производство
В Нижневартовске главный сварщик может получать до 220 тысяч рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в марте этого года высокую зарплату предлагают главному сварщику, машинисту крана и старшему менеджеру. Специалистам готовы платить от 113 до 220 тысяч рублей. Об этом сообщили специалисты сервиса SuperJob.

«Главный сварщик может получать от 180 до 220 тысяч рублей. Машинист крана — от 140 до 160 тысяч рублей. Старший клиентский менеджер — от 113 тысяч рублей. Главный инженер — от 100 тысяч рублей. Мастер СТО — от 80 000 тысяч рублей», — указали аналитики на сайте SuperJob.

Отмечалось, что была проанализирована 31 тысяча вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. В список таких городов вошли: Мурманск, Великий Новгород, Владимир, Архангельск, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Вологда, Иваново, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Калуга, Курск, Нижневартовск.

Специалисты HeadHunter рассказали, что в ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) в марте этого года высокую зарплату предлагают главному сварщику, машинисту крана и старшему менеджеру. Специалистам готовы платить от 113 до 220 тысяч рублей. Об этом сообщили специалисты сервиса SuperJob. «Главный сварщик может получать от 180 до 220 тысяч рублей. Машинист крана — от 140 до 160 тысяч рублей. Старший клиентский менеджер — от 113 тысяч рублей. Главный инженер — от 100 тысяч рублей. Мастер СТО — от 80 000 тысяч рублей», — указали аналитики на сайте SuperJob. Отмечалось, что была проанализирована 31 тысяча вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. В список таких городов вошли: Мурманск, Великий Новгород, Владимир, Архангельск, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Вологда, Иваново, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Калуга, Курск, Нижневартовск. Специалисты HeadHunter рассказали, что в ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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