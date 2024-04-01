В Ростовской области задержан злоумышленник, готовивший диверсию

Задержанный заявил о готовности совершать теракты и диверсии
В Ростовской области сотрудниками ФСБ задержан мужчина, который вступил в террористическую организацию и готовился совершить диверсию, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
«Мужчина связался с представителем террористической организации… Он заявил о готовности к совершению диверсий и терактов», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. В настоящее время подозреваемый задержан.
Накануне в Дагестане были задержаны подозреваемые в подготовке терактов на территории России. Для их задержания в республике был введен режим КТО.
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