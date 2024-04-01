В Ростовской области задержан злоумышленник, готовивший диверсию

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Задержанный заявил о готовности совершать теракты и диверсии Фото:

В Ростовской области сотрудниками ФСБ задержан мужчина, который вступил в террористическую организацию и готовился совершить диверсию, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

«Мужчина связался с представителем террористической организации… Он заявил о готовности к совершению диверсий и терактов», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. В настоящее время подозреваемый задержан.

Накануне в Дагестане были задержаны подозреваемые в подготовке терактов на территории России. Для их задержания в республике был введен режим КТО.

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В Ростовской области сотрудниками ФСБ задержан мужчина, который вступил в террористическую организацию и готовился совершить диверсию, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области. «Мужчина связался с представителем террористической организации… Он заявил о готовности к совершению диверсий и терактов», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. В настоящее время подозреваемый задержан. Накануне в Дагестане были задержаны подозреваемые в подготовке терактов на территории России. Для их задержания в республике был введен режим КТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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