В России появится награда для волонтеров
В России появится государственная награда для волонтеров, оказывающих помощь участникам спецоперации и их семьям. В таким предложением выступил президент России Владимир Путин. Он поручил Общероссийскому народному фронту разработать нагрудный знак для добровольных помощников. Перечень поручений опубликован на
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