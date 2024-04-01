В России появится государственная награда для волонтеров

Путин предложил учредить памятный нагрудный знак для волонтеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправление гуманитарной помощи фонда Добровольцы Донбасса в ЛНР. Пермь, шеврон z, волонтеры сво, добровольцы сво
В России появится награда для волонтеров Фото:

В России появится государственная награда для волонтеров, оказывающих помощь участникам спецоперации и их семьям. В таким предложением выступил президент России Владимир Путин. Он поручил Общероссийскому народному фронту разработать нагрудный знак для добровольных помощников. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России появится государственная награда для волонтеров, оказывающих помощь участникам спецоперации и их семьям. В таким предложением выступил президент России Владимир Путин. Он поручил Общероссийскому народному фронту разработать нагрудный знак для добровольных помощников. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...