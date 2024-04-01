Песков: отказ от карт МИР в Армении связан с давлением США

01 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Многие страны под давлением США отказались от обслуживания карт МИР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU То, что армянские банки отказываются от обслуживания российских карт МИР, напрямую связано с давлением на страну США. Об этом заявила официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Этому отказы от сотрудничества] есть простые объяснения. Мы неоднократно говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США. Это и угроза вторичных санкций, и сами санкции, конечно, в отношении экономики, банков, учреждений. Соответственно, они принимают меры», — заявил Песков. Он подчеркнул, что работа с армянской стороной по решению сложившейся ситуации продолжится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

То, что армянские банки отказываются от обслуживания российских карт МИР, напрямую связано с давлением на страну США. Об этом заявила официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Этому отказы от сотрудничества] есть простые объяснения. Мы неоднократно говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США. Это и угроза вторичных санкций, и сами санкции, конечно, в отношении экономики, банков, учреждений. Соответственно, они принимают меры», — заявил Песков. Он подчеркнул, что работа с армянской стороной по решению сложившейся ситуации продолжится.