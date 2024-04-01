Песков: отказ от карт МИР в Армении связан с давлением США

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Клипарт. Сургут, платежная система мир, пластиковая карта
Многие страны под давлением США отказались от обслуживания карт МИР Фото:

То, что армянские банки отказываются от обслуживания российских карт МИР, напрямую связано с давлением на страну США. Об этом заявила официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Этому отказы от сотрудничества] есть простые объяснения. Мы неоднократно говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США. Это и угроза вторичных санкций, и сами санкции, конечно, в отношении экономики, банков, учреждений. Соответственно, они принимают меры», — заявил Песков. Он подчеркнул, что работа с армянской стороной по решению сложившейся ситуации продолжится.

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То, что армянские банки отказываются от обслуживания российских карт МИР, напрямую связано с давлением на страну США. Об этом заявила официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Этому отказы от сотрудничества] есть простые объяснения. Мы неоднократно говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США. Это и угроза вторичных санкций, и сами санкции, конечно, в отношении экономики, банков, учреждений. Соответственно, они принимают меры», — заявил Песков. Он подчеркнул, что работа с армянской стороной по решению сложившейся ситуации продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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