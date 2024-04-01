Песков: отказ от карт МИР в Армении связан с давлением США

То, что армянские банки отказываются от обслуживания российских карт МИР, напрямую связано с давлением на страну США. Об этом заявила официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Этому отказы от сотрудничества] есть простые объяснения. Мы неоднократно говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США. Это и угроза вторичных санкций, и сами санкции, конечно, в отношении экономики, банков, учреждений. Соответственно, они принимают меры», — заявил Песков. Он подчеркнул, что работа с армянской стороной по решению сложившейся ситуации продолжится.
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