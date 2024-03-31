31 марта 2024

Пьяный тюменец убил брата из-за громкого звука на смартфоне

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Тюменец ударил ножом брата и ушел из дома Фото:

В Тюменской области мужчина зарезал брата, так как тому не понравился включенный на полную громкость звук на смартфоне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчину отправили в СИЗО.

«30 марта 2024 года в вечернее время два брата Руслан и Ренат выпивали спиртное у себя дома. В ходе распития между ними произошла ссора, так как Ренат на полную мощность включил звук на мобильном телефоне, а Руслану это не понравилось, и он по этому поводу высказал претензии, за что получил удар ножом от брата», — рассказали в пресс-службе.

Тюменец умер до приезда скорой. Известно, что до инцидента обвиняемый неделю пил алкоголь. В суде он согласился с обвинениями и не возражал против заключения под стражу.

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В Тюменской области мужчина зарезал брата, так как тому не понравился включенный на полную громкость звук на смартфоне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчину отправили в СИЗО. «30 марта 2024 года в вечернее время два брата Руслан и Ренат выпивали спиртное у себя дома. В ходе распития между ними произошла ссора, так как Ренат на полную мощность включил звук на мобильном телефоне, а Руслану это не понравилось, и он по этому поводу высказал претензии, за что получил удар ножом от брата», — рассказали в пресс-службе. Тюменец умер до приезда скорой. Известно, что до инцидента обвиняемый неделю пил алкоголь. В суде он согласился с обвинениями и не возражал против заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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