Пьяный тюменец убил брата из-за громкого звука на смартфоне

01 апреля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Тюменец ударил ножом брата и ушел из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области мужчина зарезал брата, так как тому не понравился включенный на полную громкость звук на смартфоне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчину отправили в СИЗО. «30 марта 2024 года в вечернее время два брата Руслан и Ренат выпивали спиртное у себя дома. В ходе распития между ними произошла ссора, так как Ренат на полную мощность включил звук на мобильном телефоне, а Руслану это не понравилось, и он по этому поводу высказал претензии, за что получил удар ножом от брата», — рассказали в пресс-службе. Тюменец умер до приезда скорой. Известно, что до инцидента обвиняемый неделю пил алкоголь. В суде он согласился с обвинениями и не возражал против заключения под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области мужчина зарезал брата, так как тому не понравился включенный на полную громкость звук на смартфоне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчину отправили в СИЗО. «30 марта 2024 года в вечернее время два брата Руслан и Ренат выпивали спиртное у себя дома. В ходе распития между ними произошла ссора, так как Ренат на полную мощность включил звук на мобильном телефоне, а Руслану это не понравилось, и он по этому поводу высказал претензии, за что получил удар ножом от брата», — рассказали в пресс-службе. Тюменец умер до приезда скорой. Известно, что до инцидента обвиняемый неделю пил алкоголь. В суде он согласился с обвинениями и не возражал против заключения под стражу.