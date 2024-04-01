Происшествия Песков: Путину доложили о причинах остановки спасательной операции на руднике «Пионер» Песков: Путин знает, что спасательная операция на руднике «Пионер» остановлена 01 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что гибель горняков — это печальная новость Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин знает, что спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области остановлена и почему. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Все меры, которые возможно было предпринять в связи с ситуацией, были. Поручение президента были для решения этой ЧС. Ситуация такая, какая она есть. Конечно, президенту докладывают о результатах той работы, которая была проведена, и причинах, по которым операция приостановлена», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Спасательная операция была завершена 1 апреля. Она длилась почти две недели. Горняков не удалось спасти из-под завалов. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин знает, что спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области остановлена и почему. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Все меры, которые возможно было предпринять в связи с ситуацией, были. Поручение президента были для решения этой ЧС. Ситуация такая, какая она есть. Конечно, президенту докладывают о результатах той работы, которая была проведена, и причинах, по которым операция приостановлена», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Спасательная операция была завершена 1 апреля. Она длилась почти две недели. Горняков не удалось спасти из-под завалов. Подробности — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям