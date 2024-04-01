Песков: Путину доложили о причинах остановки спасательной операции на руднике «Пионер»

Песков: Путин знает, что спасательная операция на руднике «Пионер» остановлена
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что гибель горняков — это печальная новость Фото:

Президент России Владимир Путин знает, что спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области остановлена и почему. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Все меры, которые возможно было предпринять в связи с ситуацией, были. Поручение президента были для решения этой ЧС. Ситуация такая, какая она есть. Конечно, президенту докладывают о результатах той работы, которая была проведена, и причинах, по которым операция приостановлена», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Спасательная операция была завершена 1 апреля. Она длилась почти две недели. Горняков не удалось спасти из-под завалов. Подробности — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин знает, что спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области остановлена и почему. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Все меры, которые возможно было предпринять в связи с ситуацией, были. Поручение президента были для решения этой ЧС. Ситуация такая, какая она есть. Конечно, президенту докладывают о результатах той работы, которая была проведена, и причинах, по которым операция приостановлена», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Спасательная операция была завершена 1 апреля. Она длилась почти две недели. Горняков не удалось спасти из-под завалов. Подробности — в материале URA.RU.
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