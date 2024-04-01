Путин поручил обеспечить 97% домохозяйств высокоскоростным интернетом

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Почти 100% российских домохозяйств к 2030 году будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету Фото:

До 2030 года не менее 97% домохозяйств должны будут иметь доступ к качественному высокоскоростному интернету. Соответствующее поручение выпустил президент России Владимир Путин.

«Обеспечить возможность качественного высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ к 2030 году не менее 97% домохозяйств», — говорится в тексте поручения. Отмечается, что это включает в себя использование как спутниковой, так и мобильной связи для обеспечения доступа к интернету. Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен к 1 сентября 2024 года, а за его реализацию отвечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также предусмотрено направление бюджетных средств в размере не менее 116 миллиардов рублей с 2025 по 2030 годы на создание спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа к интернету. Доклад об использовании этих средств должен быть представлен до 15 декабря 2024 года, а затем ежегодно, заключил президент.

Также Владимир Путин 20 февраля потребовал обеспечить все школы высокоскоростным интернетом в ближайшее время. Эту инициативу он озвучил на совещании по программе капремонта школ, подчеркнув важность поддержки современных цифровых продуктов.

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До 2030 года не менее 97% домохозяйств должны будут иметь доступ к качественному высокоскоростному интернету. Соответствующее поручение выпустил президент России Владимир Путин. «Обеспечить возможность качественного высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ к 2030 году не менее 97% домохозяйств», — говорится в тексте поручения. Отмечается, что это включает в себя использование как спутниковой, так и мобильной связи для обеспечения доступа к интернету. Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен к 1 сентября 2024 года, а за его реализацию отвечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также предусмотрено направление бюджетных средств в размере не менее 116 миллиардов рублей с 2025 по 2030 годы на создание спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа к интернету. Доклад об использовании этих средств должен быть представлен до 15 декабря 2024 года, а затем ежегодно, заключил президент. Также Владимир Путин 20 февраля потребовал обеспечить все школы высокоскоростным интернетом в ближайшее время. Эту инициативу он озвучил на совещании по программе капремонта школ, подчеркнув важность поддержки современных цифровых продуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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