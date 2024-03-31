Умерла преподаватель Илюшина, отработавшая 32 года в курганском колледже

Ушла из жизни преподаватель Курганского базового медицинского колледжа Ирина Илюшина. Ее не стало 29 марта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамент здравоохранения Курганской области.
«Департамент здравоохранения Курганской области с прискорбием сообщает, что 29 марта ушла из жизни Илюшина Ирина Александровна. Стаж работы Ирины Александровны — 42 года, из них в медицинском колледже — более 32 лет. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганского базового медицинского колледжа выражают глубокие соболезнования семье и родственникам Ирины Александровны», — указано в посте канала.
Сообщается, что Ирина Люшина окончила Курганский пединститут в 1981 году по специальности «Учитель биологии и химии», а в 1989 — медучилище по специальности «Медицинская сестра». В посте указано, что под ее руководство студенты принимали участие в мастер-классах и учебных конференциях. Ирина Илюшина была награждена Почетной грамотой от Минздрава РФ в 2005 году, а также имеет знак «Отличник здравоохранения», полученный в 2014 году.
Прощание с преподавателем состоится 2 апреля. Оно пройдет с 13:10 до 14:10 в траурном зале Курганской областной больницы.
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Ушла из жизни преподаватель Курганского базового медицинского колледжа Ирина Илюшина. Ее не стало 29 марта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамент здравоохранения Курганской области. «Департамент здравоохранения Курганской области с прискорбием сообщает, что 29 марта ушла из жизни Илюшина Ирина Александровна. Стаж работы Ирины Александровны — 42 года, из них в медицинском колледже — более 32 лет. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганского базового медицинского колледжа выражают глубокие соболезнования семье и родственникам Ирины Александровны», — указано в посте канала. Сообщается, что Ирина Люшина окончила Курганский пединститут в 1981 году по специальности «Учитель биологии и химии», а в 1989 — медучилище по специальности «Медицинская сестра». В посте указано, что под ее руководство студенты принимали участие в мастер-классах и учебных конференциях. Ирина Илюшина была награждена Почетной грамотой от Минздрава РФ в 2005 году, а также имеет знак «Отличник здравоохранения», полученный в 2014 году. Прощание с преподавателем состоится 2 апреля. Оно пройдет с 13:10 до 14:10 в траурном зале Курганской областной больницы.