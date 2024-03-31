31 марта 2024

Умерла преподаватель Илюшина, отработавшая 32 года в курганском колледже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие мемориальной доски памяти Владислава Шайдорова, ученика кадетской школы №75. Курган, депутат, россия, гимн россии, гвоздики, день памяти, цветы
В Кургане попрощаются с преподавателем КБМК Ириной Илюшиной Фото:

Ушла из жизни преподаватель Курганского базового медицинского колледжа Ирина Илюшина. Ее не стало 29 марта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамент здравоохранения Курганской области.

«Департамент здравоохранения Курганской области с прискорбием сообщает, что 29 марта ушла из жизни Илюшина Ирина Александровна. Стаж работы Ирины Александровны — 42 года, из них в медицинском колледже — более 32 лет. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганского базового медицинского колледжа выражают глубокие соболезнования семье и родственникам Ирины Александровны», — указано в посте канала.

Сообщается, что Ирина Люшина окончила Курганский пединститут в 1981 году по специальности «Учитель биологии и химии», а в 1989 — медучилище по специальности «Медицинская сестра». В посте указано, что под ее руководство студенты принимали участие в мастер-классах и учебных конференциях. Ирина Илюшина была награждена Почетной грамотой от Минздрава РФ в 2005 году, а также имеет знак «Отличник здравоохранения», полученный в 2014 году.

Прощание с преподавателем состоится 2 апреля. Оно пройдет с 13:10 до 14:10 в траурном зале Курганской областной больницы.

В Кургане умерла преподаватель КБМК Ирина Илюшина
В Кургане умерла преподаватель КБМК Ирина Илюшина

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ушла из жизни преподаватель Курганского базового медицинского колледжа Ирина Илюшина. Ее не стало 29 марта. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамент здравоохранения Курганской области. «Департамент здравоохранения Курганской области с прискорбием сообщает, что 29 марта ушла из жизни Илюшина Ирина Александровна. Стаж работы Ирины Александровны — 42 года, из них в медицинском колледже — более 32 лет. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганского базового медицинского колледжа выражают глубокие соболезнования семье и родственникам Ирины Александровны», — указано в посте канала. Сообщается, что Ирина Люшина окончила Курганский пединститут в 1981 году по специальности «Учитель биологии и химии», а в 1989 — медучилище по специальности «Медицинская сестра». В посте указано, что под ее руководство студенты принимали участие в мастер-классах и учебных конференциях. Ирина Илюшина была награждена Почетной грамотой от Минздрава РФ в 2005 году, а также имеет знак «Отличник здравоохранения», полученный в 2014 году. Прощание с преподавателем состоится 2 апреля. Оно пройдет с 13:10 до 14:10 в траурном зале Курганской областной больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...