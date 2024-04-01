Пьяный водитель сбил пешехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) пьяный 25-летний водитель на Mercedes сбил женщину на дороге. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, после произошедшего водитель скрылся, но был оперативно задержан.

«Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги в неположенном месте, после чего оставил место ДТП. Был разыскан сотрудниками Госавтоинспекции в течение 30 минут», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

К пьяному вождению и оставлению места ДТП прибавился и тот факт, что водитель сел за руль, не имея водительских прав. Ранее он был их лишен. В его отношении были составлены четыре административных материала по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»); ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»); ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»); ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Пострадавшую женщину доставили в больницу.