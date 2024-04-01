Картаполов развеял слухи о насильном подписании контракта срочниками

Картаполов: слухи о насильном подписании контрактов срочниками являются ерундой

01 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Подписание контракта с ВС РФ происходит по добровольному принципу, заявил Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы Сообщения о насильственном подписании контрактов с солдатами срочной службы являются «ерундой» и «хайпом». Такое заявление сделал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Это ерунда — то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме», — передает слова Картаполова RTVI. Он добавил, что заключение контрактов с оборонным ведомством происходит организованно, прозрачно и по добровольному принципу. Картаполов подчеркнул, что каждый гражданин, включая солдат срочной службы, имеет право добровольно подписать контракт на прохождение военной службы. В 2023 году на военную службу по контракту в ВС РФ поступило почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. С начала 2024 года было набрано 50 тысяч человек, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сообщения о насильственном подписании контрактов с солдатами срочной службы являются «ерундой» и «хайпом». Такое заявление сделал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Это ерунда — то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме», — передает слова Картаполова RTVI. Он добавил, что заключение контрактов с оборонным ведомством происходит организованно, прозрачно и по добровольному принципу. Картаполов подчеркнул, что каждый гражданин, включая солдат срочной службы, имеет право добровольно подписать контракт на прохождение военной службы. В 2023 году на военную службу по контракту в ВС РФ поступило почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. С начала 2024 года было набрано 50 тысяч человек, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.