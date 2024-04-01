Картаполов развеял слухи о насильном подписании контракта срочниками

Сообщения о насильственном подписании контрактов с солдатами срочной службы являются «ерундой» и «хайпом». Такое заявление сделал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов.
«Это ерунда — то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме», — передает слова Картаполова RTVI. Он добавил, что заключение контрактов с оборонным ведомством происходит организованно, прозрачно и по добровольному принципу. Картаполов подчеркнул, что каждый гражданин, включая солдат срочной службы, имеет право добровольно подписать контракт на прохождение военной службы.
В 2023 году на военную службу по контракту в ВС РФ поступило почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. С начала 2024 года было набрано 50 тысяч человек, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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