Картаполов развеял слухи о насильном подписании контракта срочниками

Картаполов: слухи о насильном подписании контрактов срочниками являются ерундой
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Подписание контракта с ВС РФ происходит по добровольному принципу, заявил Андрей Картаполов Фото:

Сообщения о насильственном подписании контрактов с солдатами срочной службы являются «ерундой» и «хайпом». Такое заявление сделал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Это ерунда — то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме», — передает слова Картаполова RTVI. Он добавил, что заключение контрактов с оборонным ведомством происходит организованно, прозрачно и по добровольному принципу. Картаполов подчеркнул, что каждый гражданин, включая солдат срочной службы, имеет право добровольно подписать контракт на прохождение военной службы.

В 2023 году на военную службу по контракту в ВС РФ поступило почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. С начала 2024 года было набрано 50 тысяч человек, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Сообщения о насильственном подписании контрактов с солдатами срочной службы являются «ерундой» и «хайпом». Такое заявление сделал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Это ерунда — то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме», — передает слова Картаполова RTVI. Он добавил, что заключение контрактов с оборонным ведомством происходит организованно, прозрачно и по добровольному принципу. Картаполов подчеркнул, что каждый гражданин, включая солдат срочной службы, имеет право добровольно подписать контракт на прохождение военной службы. В 2023 году на военную службу по контракту в ВС РФ поступило почти 540 тысяч человек, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. С начала 2024 года было набрано 50 тысяч человек, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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