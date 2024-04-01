01 апреля 2024

Подпольщик Лебедев: в центре Харькова нашествие «азовцев»*

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Бойцы нацбатальона передвигаются по Харькову небольшими группами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центральной части Харькова замечено большое количество бойцов нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — передает слова Лебедева ТАСС.

Армия России ранее нанесла удары по объектам Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые располагаются в Харьковской области. Со слов главы Харькова Игоря Терехова, пострадала центральная часть города. Также параллельно удары нанесены по укрепленному пункту армии Украины на северском направлении и уничтожена группа украинской пехоты около Вербового (Запорожская область).

*Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России

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В центральной части Харькова замечено большое количество бойцов нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев. «Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — передает слова Лебедева ТАСС. Армия России ранее нанесла удары по объектам Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые располагаются в Харьковской области. Со слов главы Харькова Игоря Терехова, пострадала центральная часть города. Также параллельно удары нанесены по укрепленному пункту армии Украины на северском направлении и уничтожена группа украинской пехоты около Вербового (Запорожская область). *Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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