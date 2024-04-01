Подпольщик Лебедев: в центре Харькова нашествие «азовцев»*

02 апреля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Бойцы нацбатальона передвигаются по Харькову небольшими группами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центральной части Харькова замечено большое количество бойцов нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев. «Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — передает слова Лебедева ТАСС. Армия России ранее нанесла удары по объектам Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые располагаются в Харьковской области. Со слов главы Харькова Игоря Терехова, пострадала центральная часть города. Также параллельно удары нанесены по укрепленному пункту армии Украины на северском направлении и уничтожена группа украинской пехоты около Вербового (Запорожская область). *Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центральной части Харькова замечено большое количество бойцов нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев. «Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — передает слова Лебедева ТАСС. Армия России ранее нанесла удары по объектам Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые располагаются в Харьковской области. Со слов главы Харькова Игоря Терехова, пострадала центральная часть города. Также параллельно удары нанесены по укрепленному пункту армии Украины на северском направлении и уничтожена группа украинской пехоты около Вербового (Запорожская область). *Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России