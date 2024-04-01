Подпольщик Лебедев: в центре Харькова нашествие «азовцев»*

В центральной части Харькова замечено большое количество бойцов нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил представитель подполья Сергей Лебедев.
«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — передает слова Лебедева ТАСС.
Армия России ранее нанесла удары по объектам Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые располагаются в Харьковской области. Со слов главы Харькова Игоря Терехова, пострадала центральная часть города. Также параллельно удары нанесены по укрепленному пункту армии Украины на северском направлении и уничтожена группа украинской пехоты около Вербового (Запорожская область).
*Нацбатальон «Азов» является террористической организацией и запрещен в России
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