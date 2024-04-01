01 апреля 2024

На Украине заявили о разработке дальнобойного оружия

Министр Федоров заявил о дронах ВСУ с дальностью более тысячи километров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, мчс, квадрокоптер,  дрон
БПЛА способны преодолевать до тысячи километров, заявил Федоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина разрабатывает беспилотники (БПЛА) дальностью более 1 тысячи километров. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — сказал Федоров в интервью немецкой газете Die Welt. Речь идет о БПЛА с радиусом действия от 700 до 1 тысячи километров.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу на 2024 года о запуске производства миллиона дронов в стране, напоминает MK.RU. Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин допустил, что ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, однако у них сохраняются проблемы в подвозе оружия в зону СВО, сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина разрабатывает беспилотники (БПЛА) дальностью более 1 тысячи километров. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — сказал Федоров в интервью немецкой газете Die Welt. Речь идет о БПЛА с радиусом действия от 700 до 1 тысячи километров. В декабре президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу на 2024 года о запуске производства миллиона дронов в стране, напоминает MK.RU. Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин допустил, что ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, однако у них сохраняются проблемы в подвозе оружия в зону СВО, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...