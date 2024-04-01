На Украине заявили о разработке дальнобойного оружия

Украина разрабатывает беспилотники (БПЛА) дальностью более 1 тысячи километров. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — сказал Федоров в интервью немецкой газете Die Welt. Речь идет о БПЛА с радиусом действия от 700 до 1 тысячи километров.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу на 2024 года о запуске производства миллиона дронов в стране, напоминает MK.RU. Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин допустил, что ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, однако у них сохраняются проблемы в подвозе оружия в зону СВО, сообщает RT.
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Украина разрабатывает беспилотники (БПЛА) дальностью более 1 тысячи километров. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — сказал Федоров в интервью немецкой газете Die Welt. Речь идет о БПЛА с радиусом действия от 700 до 1 тысячи километров. В декабре президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу на 2024 года о запуске производства миллиона дронов в стране, напоминает MK.RU. Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин допустил, что ВСУ имеют 1 млн FPV-дронов, однако у них сохраняются проблемы в подвозе оружия в зону СВО, сообщает RT.