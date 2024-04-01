Где сейчас находится пермячка, никто не знает
В Перми разыскивают 33-летнюю Елену Жуневу. По данным регионального поискового отряда, женщина пропала 8 марта.
«Пропала Елена Жунева. 33 года. С 8 марта ее местонахождение неизвестно (город Пермь)», — написано в telegram-канале прикамского отряда имени Ирины Бухановой.
Приметы женщины: рост 155 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Была одета в темно-синюю шапку, черную короткую куртку с капюшоном, серые брюки и черные ботинки.
Ранее поисковой отряд «ЛизаАлерт» сообщал о пропавшей 18-летней девушке. Ее местоположение неизвестно с 22 марта.
Где сейчас находится пермячка, не знают ни близкие, ни родные
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