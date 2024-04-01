01 апреля 2024

В Перми в Международный женский день пропала 33-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Где сейчас находится пермячка, никто не знает
Где сейчас находится пермячка, никто не знает Фото:

В Перми разыскивают 33-летнюю Елену Жуневу. По данным регионального поискового отряда, женщина пропала 8 марта.

«Пропала Елена Жунева. 33 года. С 8 марта ее местонахождение неизвестно (город Пермь)», — написано в telegram-канале прикамского отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы женщины: рост 155 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Была одета в темно-синюю шапку, черную короткую куртку с капюшоном, серые брюки и черные ботинки.

Ранее поисковой отряд «ЛизаАлерт» сообщал о пропавшей 18-летней девушке. Ее местоположение неизвестно с 22 марта.

https://t.me/perm_poisk/509
Где сейчас находится пермячка, не знают ни близкие, ни родные

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В Перми разыскивают 33-летнюю Елену Жуневу. По данным регионального поискового отряда, женщина пропала 8 марта. «Пропала Елена Жунева. 33 года. С 8 марта ее местонахождение неизвестно (город Пермь)», — написано в telegram-канале прикамского отряда имени Ирины Бухановой. Приметы женщины: рост 155 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Была одета в темно-синюю шапку, черную короткую куртку с капюшоном, серые брюки и черные ботинки. Ранее поисковой отряд «ЛизаАлерт» сообщал о пропавшей 18-летней девушке. Ее местоположение неизвестно с 22 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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