Жители Харькова массово уезжают из обесточенного города

Военкор Подоляка опубликовал видео, где жители Харькова массово покидают город
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , пробка, затор, дорожное движение, дорога, затрудненное движение, автотранспорт
Юрий Подоляка опубликовал видео с огромными пробками на выезде из Харькова Фото:

Жители Харькова покидают город из-за заявлений мэра Игоря Терехова, что вся инфраструктура города нарушена. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка (более 2,8 миллионов подписчиков в Telegram).

«После заявлений местного гауляйтера, что вся инфраструктура в городе разрушена, постоянных проблем со светом <…> из города начался исход населения», — написал Подоляка в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео с огромными пробками на выезде.

На записях видно, как автомобили движутся медленно, блокируя дорогу на выезде из города. Проблемы с электричеством в Харькове становятся все более частыми из-за атак по инфраструктуре. Также массовый отъезд спровоцировали слухи о предстоящих боях.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что с 23 по 30 марта ВС РФ нанесен один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

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Жители Харькова покидают город из-за заявлений мэра Игоря Терехова, что вся инфраструктура города нарушена. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка (более 2,8 миллионов подписчиков в Telegram). «После заявлений местного гауляйтера, что вся инфраструктура в городе разрушена, постоянных проблем со светом <…> из города начался исход населения», — написал Подоляка в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео с огромными пробками на выезде. На записях видно, как автомобили движутся медленно, блокируя дорогу на выезде из города. Проблемы с электричеством в Харькове становятся все более частыми из-за атак по инфраструктуре. Также массовый отъезд спровоцировали слухи о предстоящих боях. Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что с 23 по 30 марта ВС РФ нанесен один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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