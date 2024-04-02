Жители Харькова массово уезжают из обесточенного города

Военкор Подоляка опубликовал видео, где жители Харькова массово покидают город

02 апреля 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Юрий Подоляка опубликовал видео с огромными пробками на выезде из Харькова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Харькова покидают город из-за заявлений мэра Игоря Терехова, что вся инфраструктура города нарушена. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка (более 2,8 миллионов подписчиков в Telegram). «После заявлений местного гауляйтера, что вся инфраструктура в городе разрушена, постоянных проблем со светом <…> из города начался исход населения», — написал Подоляка в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео с огромными пробками на выезде. На записях видно, как автомобили движутся медленно, блокируя дорогу на выезде из города. Проблемы с электричеством в Харькове становятся все более частыми из-за атак по инфраструктуре. Также массовый отъезд спровоцировали слухи о предстоящих боях. Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что с 23 по 30 марта ВС РФ нанесен один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Харькова покидают город из-за заявлений мэра Игоря Терехова, что вся инфраструктура города нарушена. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка (более 2,8 миллионов подписчиков в Telegram). «После заявлений местного гауляйтера, что вся инфраструктура в городе разрушена, постоянных проблем со светом <…> из города начался исход населения», — написал Подоляка в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео с огромными пробками на выезде. На записях видно, как автомобили движутся медленно, блокируя дорогу на выезде из города. Проблемы с электричеством в Харькове становятся все более частыми из-за атак по инфраструктуре. Также массовый отъезд спровоцировали слухи о предстоящих боях. Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что с 23 по 30 марта ВС РФ нанесен один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.