В Кургане скончался бывший телевизионный видеооператор Федотов

Видеооператор из Кургана Федотов скончался
Бывший сотрудник курганской ГТРК, видеооператор Андрей Федотов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили курганские СМИ.
«На 65-м году жизни скончался бывший видеооператор ГТРК „Курган“ Андрей Федотов», — пишет издание «Область45» с отсылкой на информацию от родных Федотова. О причинах смерти не сообщается, печальное событие произошло 1 апреля.
Федотов много лет трудился в журналистике. Его работы отмечали коллеги на профессиональных конкурсах. Также местные власти и депутаты награждали его за профессионализм.
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