01 апреля 2024

В Кургане скончался бывший телевизионный видеооператор Федотов

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Город карантин Курган, видеооператор в маске
Видеооператор из Кургана Федотов скончался Фото:

Бывший сотрудник курганской ГТРК, видеооператор Андрей Федотов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили курганские СМИ.

«На 65-м году жизни скончался бывший видеооператор ГТРК „Курган“ Андрей Федотов», — пишет издание «Область45» с отсылкой на информацию от родных Федотова. О причинах смерти не сообщается, печальное событие произошло 1 апреля.

Федотов много лет трудился в журналистике. Его работы отмечали коллеги на профессиональных конкурсах. Также местные власти и депутаты награждали его за профессионализм.

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Бывший сотрудник курганской ГТРК, видеооператор Андрей Федотов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили курганские СМИ. «На 65-м году жизни скончался бывший видеооператор ГТРК „Курган“ Андрей Федотов», — пишет издание «Область45» с отсылкой на информацию от родных Федотова. О причинах смерти не сообщается, печальное событие произошло 1 апреля. Федотов много лет трудился в журналистике. Его работы отмечали коллеги на профессиональных конкурсах. Также местные власти и депутаты награждали его за профессионализм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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