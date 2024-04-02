Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что отношения Беларуси и РФ улучшились Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем единения народов обеих стран. Он подчеркнул, что в сложных международных условиях было достигнуто значительное продвижение в отношениях между двумя государствами.

«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — передает поздравление Путина пресс-служба Лукашенко. Российский глава подчеркнул, что результативность проявляется в согласованной работе по вопросам внешней политики, обороны и безопасности.

Путин пожелал белорусскому народу здоровья, успехов и счастья. Он уверен, что последовательное осуществление новых мер по продвижению интеграционных процессов соответствует основным интересам жителей стран, способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве.

2 апреля каждый год отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году главами двух стран был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем единения народов обеих стран. Он подчеркнул, что в сложных международных условиях было достигнуто значительное продвижение в отношениях между двумя государствами. «За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — передает поздравление Путина пресс-служба Лукашенко. Российский глава подчеркнул, что результативность проявляется в согласованной работе по вопросам внешней политики, обороны и безопасности. Путин пожелал белорусскому народу здоровья, успехов и счастья. Он уверен, что последовательное осуществление новых мер по продвижению интеграционных процессов соответствует основным интересам жителей стран, способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве. 2 апреля каждый год отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году главами двух стран был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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