Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов

02 апреля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что отношения Беларуси и РФ улучшились Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем единения народов обеих стран. Он подчеркнул, что в сложных международных условиях было достигнуто значительное продвижение в отношениях между двумя государствами. «За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — передает поздравление Путина пресс-служба Лукашенко. Российский глава подчеркнул, что результативность проявляется в согласованной работе по вопросам внешней политики, обороны и безопасности. Путин пожелал белорусскому народу здоровья, успехов и счастья. Он уверен, что последовательное осуществление новых мер по продвижению интеграционных процессов соответствует основным интересам жителей стран, способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве. 2 апреля каждый год отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году главами двух стран был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем единения народов обеих стран. Он подчеркнул, что в сложных международных условиях было достигнуто значительное продвижение в отношениях между двумя государствами. «За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — передает поздравление Путина пресс-служба Лукашенко. Российский глава подчеркнул, что результативность проявляется в согласованной работе по вопросам внешней политики, обороны и безопасности. Путин пожелал белорусскому народу здоровья, успехов и счастья. Он уверен, что последовательное осуществление новых мер по продвижению интеграционных процессов соответствует основным интересам жителей стран, способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве. 2 апреля каждый год отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году главами двух стран был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.