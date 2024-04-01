В Перми появилось новое объединение рестораторов

Основатели и владельцы пермского ресторана Nolan Wine & Kitchen Николай Конищев и Арсений Кокаровцев зарегистрировали Ассоциацию рестораторов «Гостеприимство и сервис». Организация планирует заниматься поддержкой ресторанного рынка.
«В Перми зарегистрирована Ассоциация рестораторов „Гостеприимство и сервис“. Ассоциация будет заниматься поддержкой участников ресторанного рынка на территории Пермского края, а также предоставлять услуги по организации учебных программ для официантов, поваров, барменов и менеджеров», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Николая Конищева.
Ресторатор уточнил, что ассоциация была создана давно, но официально зарегистрировали ее только сейчас. Это сделали для того, чтобы взаимодействие рестораторов и властей стало более эффективным.
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Основатели и владельцы пермского ресторана Nolan Wine & Kitchen Николай Конищев и Арсений Кокаровцев зарегистрировали Ассоциацию рестораторов «Гостеприимство и сервис». Организация планирует заниматься поддержкой ресторанного рынка. «В Перми зарегистрирована Ассоциация рестораторов „Гостеприимство и сервис“. Ассоциация будет заниматься поддержкой участников ресторанного рынка на территории Пермского края, а также предоставлять услуги по организации учебных программ для официантов, поваров, барменов и менеджеров», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Николая Конищева. Ресторатор уточнил, что ассоциация была создана давно, но официально зарегистрировали ее только сейчас. Это сделали для того, чтобы взаимодействие рестораторов и властей стало более эффективным.