01 апреля 2024

В Перми появилось новое объединение рестораторов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак по случаю запуска Кубка "Лучший шеф-повар Урала 2024" в ресторане Kitchen. Екатеринбург, kitchen, кухня в ресторане
Ассоциация будет обучать персонал ресторанов Фото:

Основатели и владельцы пермского ресторана Nolan Wine & Kitchen Николай Конищев и Арсений Кокаровцев зарегистрировали Ассоциацию рестораторов «Гостеприимство и сервис». Организация планирует заниматься поддержкой ресторанного рынка.

«В Перми зарегистрирована Ассоциация рестораторов „Гостеприимство и сервис“. Ассоциация будет заниматься поддержкой участников ресторанного рынка на территории Пермского края, а также предоставлять услуги по организации учебных программ для официантов, поваров, барменов и менеджеров», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Николая Конищева.

Ресторатор уточнил, что ассоциация была создана давно, но официально зарегистрировали ее только сейчас. Это сделали для того, чтобы взаимодействие рестораторов и властей стало более эффективным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатели и владельцы пермского ресторана Nolan Wine & Kitchen Николай Конищев и Арсений Кокаровцев зарегистрировали Ассоциацию рестораторов «Гостеприимство и сервис». Организация планирует заниматься поддержкой ресторанного рынка. «В Перми зарегистрирована Ассоциация рестораторов „Гостеприимство и сервис“. Ассоциация будет заниматься поддержкой участников ресторанного рынка на территории Пермского края, а также предоставлять услуги по организации учебных программ для официантов, поваров, барменов и менеджеров», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Николая Конищева. Ресторатор уточнил, что ассоциация была создана давно, но официально зарегистрировали ее только сейчас. Это сделали для того, чтобы взаимодействие рестораторов и властей стало более эффективным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...