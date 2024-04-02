Экс-совладелица ресторана «Виктория» получит деньги на строительство курорта в Челябинской области

Новый курорт в Челябинской области возведут на деньги Минэкономразвития РФ

02 апреля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Проект курорта прошел отбор по программе льготного кредитования по России Фото: Размик Закарян © URA.RU Проект нового термального курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе Челябинской области, включающий четырехзвездочный отель на 460 номеров, получит деньги от Минэкономразвития РФ. Совладелицей фирмы, которая будет строить комплекс, является бывшая собственница ресторана «Виктория» Оксана Островская. О получении льготного кредита на возведение курорта рассказали в пресс-службе Минэкономразвития России. «По России отбор по программе льготного кредитования прошли десять проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. В их число вошел новый курорт, проект которого предоставила компания ООО „Курорт Сапфир Урала“. Комплекс будет расположен в Еткульском районе Челябинской области в деревне Печенкино», — сообщили в пресс-службе. Льготное кредитование получит компания «Курорт Сапфир Урала» с госучастием «Туризм. РФ». Согласно сервису «Сбис» 50% фирмы принадлежит бывшей собственнице ресторана «Виктория» Оксане Островской. Также Островская является владелицей фирмы «Бонус-М». Основная деятельность компании — разборка и снос зданий. Проект подразумевает строительство курорта, связанного с лечением минеральными водами и лечебными грязями. В крупном туристическом комплексе «Сапфир Урала» в Еткульском районе планируется организовать высокий уровень сервиса и полный спектр возможностей для круглогодичного оздоровления, активного отдыха, а также для занятий спортом. Современный курорт планируется возвести до 2026 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект нового термального курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе Челябинской области, включающий четырехзвездочный отель на 460 номеров, получит деньги от Минэкономразвития РФ. Совладелицей фирмы, которая будет строить комплекс, является бывшая собственница ресторана «Виктория» Оксана Островская. О получении льготного кредита на возведение курорта рассказали в пресс-службе Минэкономразвития России. «По России отбор по программе льготного кредитования прошли десять проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. В их число вошел новый курорт, проект которого предоставила компания ООО „Курорт Сапфир Урала“. Комплекс будет расположен в Еткульском районе Челябинской области в деревне Печенкино», — сообщили в пресс-службе. Льготное кредитование получит компания «Курорт Сапфир Урала» с госучастием «Туризм. РФ». Согласно сервису «Сбис» 50% фирмы принадлежит бывшей собственнице ресторана «Виктория» Оксане Островской. Также Островская является владелицей фирмы «Бонус-М». Основная деятельность компании — разборка и снос зданий. Проект подразумевает строительство курорта, связанного с лечением минеральными водами и лечебными грязями. В крупном туристическом комплексе «Сапфир Урала» в Еткульском районе планируется организовать высокий уровень сервиса и полный спектр возможностей для круглогодичного оздоровления, активного отдыха, а также для занятий спортом. Современный курорт планируется возвести до 2026 года.