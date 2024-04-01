01 апреля 2024

Сотрудники ФСБ нашли в Тюменской области подпольный оружейный завод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный оружейник открыл мастерскую в собственном гараже Фото:

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали мужчину, который открыл в собственном гараже подпольную мастерскую по переделке оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. За это ему грозит до 6 лет лишения свободы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданина России к незаконному обороту оружия, его основных частей и боеприпасов. По версии следствия, указанный гражданин приобретал, хранил в помещении гаражного бокса оружие, боеприпасы и основные части огнестрельного оружия и самодельным способом вносил в их конструкции изменения. Все найденное в ходе обыска изъято из незаконного оборота», — рассказали URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Там добавили, что на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и 223 УК РФ — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное изготовление оружие. Тюменцу грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ нашли на Урале подпольные цеха по производству оружия. Они были обнаружены в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае.

Тюменец хранил в своем гараже боеприпасы и элементы огнестрельного оружия
Тюменец хранил в своем гараже боеприпасы и элементы огнестрельного оружия

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Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали мужчину, который открыл в собственном гараже подпольную мастерскую по переделке оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. За это ему грозит до 6 лет лишения свободы. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданина России к незаконному обороту оружия, его основных частей и боеприпасов. По версии следствия, указанный гражданин приобретал, хранил в помещении гаражного бокса оружие, боеприпасы и основные части огнестрельного оружия и самодельным способом вносил в их конструкции изменения. Все найденное в ходе обыска изъято из незаконного оборота», — рассказали URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и 223 УК РФ — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное изготовление оружие. Тюменцу грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ нашли на Урале подпольные цеха по производству оружия. Они были обнаружены в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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