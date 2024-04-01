Сотрудники ФСБ нашли в Тюменской области подпольный оружейный завод. Фото

02 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Подпольный оружейник открыл мастерскую в собственном гараже Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали мужчину, который открыл в собственном гараже подпольную мастерскую по переделке оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. За это ему грозит до 6 лет лишения свободы. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданина России к незаконному обороту оружия, его основных частей и боеприпасов. По версии следствия, указанный гражданин приобретал, хранил в помещении гаражного бокса оружие, боеприпасы и основные части огнестрельного оружия и самодельным способом вносил в их конструкции изменения. Все найденное в ходе обыска изъято из незаконного оборота», — рассказали URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и 223 УК РФ — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное изготовление оружие. Тюменцу грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ нашли на Урале подпольные цеха по производству оружия. Они были обнаружены в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Тюменец хранил в своем гараже боеприпасы и элементы огнестрельного оружия Пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали мужчину, который открыл в собственном гараже подпольную мастерскую по переделке оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. За это ему грозит до 6 лет лишения свободы. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданина России к незаконному обороту оружия, его основных частей и боеприпасов. По версии следствия, указанный гражданин приобретал, хранил в помещении гаражного бокса оружие, боеприпасы и основные части огнестрельного оружия и самодельным способом вносил в их конструкции изменения. Все найденное в ходе обыска изъято из незаконного оборота», — рассказали URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 и 223 УК РФ — незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконное изготовление оружие. Тюменцу грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Ранее агентство писало о том, что сотрудники ФСБ нашли на Урале подпольные цеха по производству оружия. Они были обнаружены в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае.