Губернатор Липецкой области сообщил о подавлении БПЛА в регионе

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, бла,  дрон,  stock
Игорь Артамонов сообщил, что никто не пострадал Фото:

В Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте находятся спецслужбы.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Он объявил об отмене режима воздушной опасности.

Ранее Артамонов сообщил, что вблизи границ региона замечены дроны. Он вводил режим воздушной опасности.

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В Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. «БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте находятся спецслужбы. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Он объявил об отмене режима воздушной опасности. Ранее Артамонов сообщил, что вблизи границ региона замечены дроны. Он вводил режим воздушной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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