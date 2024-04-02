Происшествия Губернатор Липецкой области сообщил о подавлении БПЛА в регионе 02 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 + Игорь Артамонов сообщил, что никто не пострадал Фото: Министерство обороны Великобритании В Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. «БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте находятся спецслужбы. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Он объявил об отмене режима воздушной опасности. Ранее Артамонов сообщил, что вблизи границ региона замечены дроны. Он вводил режим воздушной опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. «БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте находятся спецслужбы. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Он объявил об отмене режима воздушной опасности. Ранее Артамонов сообщил, что вблизи границ региона замечены дроны. Он вводил режим воздушной опасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям