Губернатор Липецкой области сообщил о подавлении БПЛА в регионе

Игорь Артамонов сообщил, что никто не пострадал
В Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе», — написал Артамонов
По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Он объявил об отмене режима воздушной опасности.
Ранее Артамонов сообщил, что вблизи границ региона замечены дроны. Он вводил режим воздушной опасности.
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