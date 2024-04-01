Рабочий, погибший на свердловской шахте, собирался изменить жизнь

Проходчик Дмитрий, погибший при аварии на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), планировал поменять место работы и вернуться к тренировкам в зале. Об этом URA.RU рассказал его друг, тренер Алексей, который виделся с ним 1,5 месяца назад.
«Мы с Димой 1,5 или два месяца назад случайно встретились в торговом центре или магазине. Тогда он сказал, что будет увольняться, искать новое место работы. Еще он планировал вернуться к тренировкам. Он и сына хотел начать водить на них», — сказал Алексей.
По его словам, Дмитрий работал на шахтах около семи лет. Из-за этой работы он не мог полноценно посещать тренировки по смешанным единоборствам. На «Северопесчанской» Дмитрий работал с 7 марта.
«[Во время последней встречи] я, возможно, неправильно понял его. Не знаю, хотел ли он вообще уйти из шахт, или говорил о переходе на [Северопесчанскую]. <…> Возможно, он хотел влиться в коллектив, освоиться и вернуться к занятиям где-то в мае, а осенью и сына привести», — добавил Алексей. У Дмитрия остались жена и двое малолетних детей.
Инцидент в шахте произошел вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. На смене было более 100 сотрудников, а непосредственно в зоне ЧП — пять. Четверых смогли спасти. По последним данным, трое находятся в больнице, а пятый после осмотра врачей ушел домой. Руководство предприятия поможет семье погибшего проходчика. Всю актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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