Губернатор Липецкой области ввел режим воздушной тревоги из-за дронов

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, артамонов игорь
Игорь Артамонов подчеркнул, что введение воздушной опасности никак не скажется на жизни региона Фото:

В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — передает Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он добавил, что введение данного режима не окажет влияния на жизнедеятельности территории.

Также несколько часов назад беспилотники атаковали республику Татарстан. Дроны ударили по городам Елабуга и Нижнекамск. Известно о семи пострадавших.

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В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом написал губернатор региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — передает Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он добавил, что введение данного режима не окажет влияния на жизнедеятельности территории. Также несколько часов назад беспилотники атаковали республику Татарстан. Дроны ударили по городам Елабуга и Нижнекамск. Известно о семи пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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