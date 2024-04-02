Происшествия Губернатор Липецкой области ввел режим воздушной тревоги из-за дронов 02 апреля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + Игорь Артамонов подчеркнул, что введение воздушной опасности никак не скажется на жизни региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом написал губернатор региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — передает Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он добавил, что введение данного режима не окажет влияния на жизнедеятельности территории. Также несколько часов назад беспилотники атаковали республику Татарстан. Дроны ударили по городам Елабуга и Нижнекамск. Известно о семи пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом написал губернатор региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — передает Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он добавил, что введение данного режима не окажет влияния на жизнедеятельности территории. Также несколько часов назад беспилотники атаковали республику Татарстан. Дроны ударили по городам Елабуга и Нижнекамск. Известно о семи пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям