Губернатор Липецкой области ввел режим воздушной тревоги из-за дронов

Игорь Артамонов подчеркнул, что введение воздушной опасности никак не скажется на жизни региона
В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом написал губернатор региона Игорь Артамонов.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — передает Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он добавил, что введение данного режима не окажет влияния на жизнедеятельности территории.
Также несколько часов назад беспилотники атаковали республику Татарстан. Дроны ударили по городам Елабуга и Нижнекамск. Известно о семи пострадавших.
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