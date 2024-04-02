В Самаре поймали военкома, который продал более 700 военных билетов

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Военный билет. Екатеринбург, военный билет, призыв в армию
Вячеславу Артюшкину вменяют 14 эпизодов Фото:

В Самаре был арестован военный комиссар Вячеслав Артюшкин за продажу военных билетов по цене от 60 до 80 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. С 2015 года Артюшкин продал более 700 военных билетов.

«Суд арестовал Вячеслава Артюшкина — военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары. Артюшкина подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении. Ему предъявлены 14 эпизодов, но общее количество «проданных» военных билетов составляет более 700.

Вместе с Артюшкиным проходит по делу врач призывной комиссии Куйбышевского района. Артюшкин находится под арестом до 26 мая.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. . Его подозревают во взятках за «откос» от армии.

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В Самаре был арестован военный комиссар Вячеслав Артюшкин за продажу военных билетов по цене от 60 до 80 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. С 2015 года Артюшкин продал более 700 военных билетов. «Суд арестовал Вячеслава Артюшкина — военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары. Артюшкина подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении. Ему предъявлены 14 эпизодов, но общее количество «проданных» военных билетов составляет более 700. Вместе с Артюшкиным проходит по делу врач призывной комиссии Куйбышевского района. Артюшкин находится под арестом до 26 мая. Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. . Его подозревают во взятках за «откос» от армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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