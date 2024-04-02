Происшествия В Самаре поймали военкома, который продал более 700 военных билетов 02 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 + Вячеславу Артюшкину вменяют 14 эпизодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Самаре был арестован военный комиссар Вячеслав Артюшкин за продажу военных билетов по цене от 60 до 80 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. С 2015 года Артюшкин продал более 700 военных билетов. «Суд арестовал Вячеслава Артюшкина — военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары. Артюшкина подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении. Ему предъявлены 14 эпизодов, но общее количество «проданных» военных билетов составляет более 700. Вместе с Артюшкиным проходит по делу врач призывной комиссии Куйбышевского района. Артюшкин находится под арестом до 26 мая. Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. . Его подозревают во взятках за «откос» от армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Самаре был арестован военный комиссар Вячеслав Артюшкин за продажу военных билетов по цене от 60 до 80 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. С 2015 года Артюшкин продал более 700 военных билетов. «Суд арестовал Вячеслава Артюшкина — военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары. Артюшкина подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении. Ему предъявлены 14 эпизодов, но общее количество «проданных» военных билетов составляет более 700. Вместе с Артюшкиным проходит по делу врач призывной комиссии Куйбышевского района. Артюшкин находится под арестом до 26 мая. Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. . Его подозревают во взятках за «откос» от армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям