На Объездной дороге Екатеринбурга образовался затор из-за ДТП с самосвалом. Фото

02 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Машины проезжают по одной полосе из-за аварии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной дороге скопилась пробка после ДТП, в котором груженный самосвал снес ограждение, чтобы избежать массовой аварии. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Автомобили после ДТП заняли две полосы из трех, на участке дороги от улицы Московская скопилась большая пробка», — сказал собеседник агентства. В Госавтоинспекции отметили, что в аварии никто не пострадал. Самосвал ехал на скорости 90 километров в час, поздно заметив впереди пробку, вывернул руль в ограждение. Грузовик снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes. Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной дороге скопилась пробка после ДТП, в котором груженный самосвал снес ограждение, чтобы избежать массовой аварии. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Автомобили после ДТП заняли две полосы из трех, на участке дороги от улицы Московская скопилась большая пробка», — сказал собеседник агентства. В Госавтоинспекции отметили, что в аварии никто не пострадал. Самосвал ехал на скорости 90 километров в час, поздно заметив впереди пробку, вывернул руль в ограждение. Грузовик снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes.