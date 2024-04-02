На Объездной дороге Екатеринбурга образовался затор из-за ДТП с самосвалом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галкинский мост. Курган, автомобили, пробка, затор на дороге, машины
Машины проезжают по одной полосе из-за аварии (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной дороге скопилась пробка после ДТП, в котором груженный самосвал снес ограждение, чтобы избежать массовой аварии. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Автомобили после ДТП заняли две полосы из трех, на участке дороги от улицы Московская скопилась большая пробка», — сказал собеседник агентства. В Госавтоинспекции отметили, что в аварии никто не пострадал.

Самосвал ехал на скорости 90 километров в час, поздно заметив впереди пробку, вывернул руль в ограждение. Грузовик снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 2 апреля на Объездной дороге скопилась пробка после ДТП, в котором груженный самосвал снес ограждение, чтобы избежать массовой аварии. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Автомобили после ДТП заняли две полосы из трех, на участке дороги от улицы Московская скопилась большая пробка», — сказал собеседник агентства. В Госавтоинспекции отметили, что в аварии никто не пострадал. Самосвал ехал на скорости 90 километров в час, поздно заметив впереди пробку, вывернул руль в ограждение. Грузовик снес несколько десятков метров ограждения, после чего вернулся на проезжую часть, где врезался в китайский кроссовер и зацепил касательной Mercedes.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...