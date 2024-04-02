Власти курганского округа назвали места для временного размещения из-за паводка. Список

Власти Катайского округа готовят курганцев к эвакуации

02 апреля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Курганцев готовят к эвакуации из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Катайском округе Курганской области готовят жителей к паводку. Чиновники уже раскрыли места, в которых временно разместят местных жителей. Об этом сообщается в официальной группе администрации Катайского округа в социальной сети «ВКонтакте». «С 3 по 7 апреля прогнозируется аномально теплая для апреля погода. В связи с этим уровень рек Исеть и Катайка может резко подняться. Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, то вам предстоит эвакуироваться (временно покинуть дом). По телевидению, радио, через интернет следите за прогнозами погоды и прогнозами возможных чрезвычайных ситуаций. Следуйте сообщениям местных властей, рекомендациям специалистов», — указано в посте администрации. Сообщается, что жителей округа временно разместят в следующих пунктах: В здании МБОУ КСОШ № 1 (ул. 30 лет Победы, 7);

в здании легкоатлетического манежа (ул. Матросова, 79А);

в здании Катайского профессионально-педагогического техникума (ул. Матросова, 81);

в здании интерната с. Петропавловского. В посте администрации указано, что в случае эвакуации жителям округа нужно подготовить теплую одежду, сапоги, деньги и ценные вещи. Также курганцам следует подготовить запасы еды и лекарства. Чиновники советуют обернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы. Чиновники также дали рекомендации по действиям в случае прогноза наводнения. Курганцам рекомендуют отключить газ, воду и электричество. Жителям также следует погасить огонь в печах и принести на верхние этажи ценные вещи. По необходимости окна нужно обить и закрыть. Законы с животными также нужно открыть, чтобы они могли спастись. Как вариант, власти также рекомендуют отвязать животных или отогнать в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что паводок на курганских реках активно набирает обороты. В реках Курганской области вырос уровень воды. Показатель по данным на 1 апреля увеличился в таких водоемах, как Исеть, Миасс и Тобол. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катайском округе Курганской области готовят жителей к паводку. Чиновники уже раскрыли места, в которых временно разместят местных жителей. Об этом сообщается в официальной группе администрации Катайского округа в социальной сети «ВКонтакте». «С 3 по 7 апреля прогнозируется аномально теплая для апреля погода. В связи с этим уровень рек Исеть и Катайка может резко подняться. Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, то вам предстоит эвакуироваться (временно покинуть дом). По телевидению, радио, через интернет следите за прогнозами погоды и прогнозами возможных чрезвычайных ситуаций. Следуйте сообщениям местных властей, рекомендациям специалистов», — указано в посте администрации. Сообщается, что жителей округа временно разместят в следующих пунктах: В посте администрации указано, что в случае эвакуации жителям округа нужно подготовить теплую одежду, сапоги, деньги и ценные вещи. Также курганцам следует подготовить запасы еды и лекарства. Чиновники советуют обернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы. Чиновники также дали рекомендации по действиям в случае прогноза наводнения. Курганцам рекомендуют отключить газ, воду и электричество. Жителям также следует погасить огонь в печах и принести на верхние этажи ценные вещи. По необходимости окна нужно обить и закрыть. Законы с животными также нужно открыть, чтобы они могли спастись. Как вариант, власти также рекомендуют отвязать животных или отогнать в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что паводок на курганских реках активно набирает обороты. В реках Курганской области вырос уровень воды. Показатель по данным на 1 апреля увеличился в таких водоемах, как Исеть, Миасс и Тобол.