Власти курганского округа назвали места для временного размещения из-за паводка. Список

Власти Катайского округа готовят курганцев к эвакуации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Тобола. Курган, река тобол, весна, набережная тобола
Курганцев готовят к эвакуации из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Катайском округе Курганской области готовят жителей к паводку. Чиновники уже раскрыли места, в которых временно разместят местных жителей. Об этом сообщается в официальной группе администрации Катайского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«С 3 по 7 апреля прогнозируется аномально теплая для апреля погода. В связи с этим уровень рек Исеть и Катайка может резко подняться. Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, то вам предстоит эвакуироваться (временно покинуть дом). По телевидению, радио, через интернет следите за прогнозами погоды и прогнозами возможных чрезвычайных ситуаций. Следуйте сообщениям местных властей, рекомендациям специалистов», — указано в посте администрации.

Сообщается, что жителей округа временно разместят в следующих пунктах:

  • В здании МБОУ КСОШ № 1 (ул. 30 лет Победы, 7);
  • в здании легкоатлетического манежа (ул. Матросова, 79А);
  • в здании Катайского профессионально-педагогического техникума (ул. Матросова, 81);
  • в здании интерната с. Петропавловского.

В посте администрации указано, что в случае эвакуации жителям округа нужно подготовить теплую одежду, сапоги, деньги и ценные вещи. Также курганцам следует подготовить запасы еды и лекарства. Чиновники советуют обернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы.

Чиновники также дали рекомендации по действиям в случае прогноза наводнения. Курганцам рекомендуют отключить газ, воду и электричество. Жителям также следует погасить огонь в печах и принести на верхние этажи ценные вещи. По необходимости окна нужно обить и закрыть. Законы с животными также нужно открыть, чтобы они могли спастись. Как вариант, власти также рекомендуют отвязать животных или отогнать в безопасное место.

Ранее URA.RU писало, что паводок на курганских реках активно набирает обороты. В реках Курганской области вырос уровень воды. Показатель по данным на 1 апреля увеличился в таких водоемах, как Исеть, Миасс и Тобол.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Катайском округе Курганской области готовят жителей к паводку. Чиновники уже раскрыли места, в которых временно разместят местных жителей. Об этом сообщается в официальной группе администрации Катайского округа в социальной сети «ВКонтакте». «С 3 по 7 апреля прогнозируется аномально теплая для апреля погода. В связи с этим уровень рек Исеть и Катайка может резко подняться. Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, то вам предстоит эвакуироваться (временно покинуть дом). По телевидению, радио, через интернет следите за прогнозами погоды и прогнозами возможных чрезвычайных ситуаций. Следуйте сообщениям местных властей, рекомендациям специалистов», — указано в посте администрации. Сообщается, что жителей округа временно разместят в следующих пунктах: В посте администрации указано, что в случае эвакуации жителям округа нужно подготовить теплую одежду, сапоги, деньги и ценные вещи. Также курганцам следует подготовить запасы еды и лекарства. Чиновники советуют обернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы. Чиновники также дали рекомендации по действиям в случае прогноза наводнения. Курганцам рекомендуют отключить газ, воду и электричество. Жителям также следует погасить огонь в печах и принести на верхние этажи ценные вещи. По необходимости окна нужно обить и закрыть. Законы с животными также нужно открыть, чтобы они могли спастись. Как вариант, власти также рекомендуют отвязать животных или отогнать в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что паводок на курганских реках активно набирает обороты. В реках Курганской области вырос уровень воды. Показатель по данным на 1 апреля увеличился в таких водоемах, как Исеть, Миасс и Тобол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...