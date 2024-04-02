В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Татарстан

Удары беспилотников по Татарстану являются следствием террористического режима на Украине, подчеркнул Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали удары беспилотников по городам в Татарстане, из-за которых пострадали студенты политеха. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные работаем, чтобы эту угрозу минимизировать, а в последствие — полностью уничтожить», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал недавние удары по республике Татарстан.
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