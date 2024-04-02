Происшествия В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Татарстан Песков: Киев своими ударами БПЛА продолжает террористическую активность 02 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Удары беспилотников по Татарстану являются следствием террористического режима на Украине, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле прокомментировали удары беспилотников по городам в Татарстане, из-за которых пострадали студенты политеха. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные работаем, чтобы эту угрозу минимизировать, а в последствие — полностью уничтожить», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал недавние удары по республике Татарстан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кремле прокомментировали удары беспилотников по городам в Татарстане, из-за которых пострадали студенты политеха. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные работаем, чтобы эту угрозу минимизировать, а в последствие — полностью уничтожить», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал недавние удары по республике Татарстан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям