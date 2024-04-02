В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Татарстан

Песков: Киев своими ударами БПЛА продолжает террористическую активность
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Удары беспилотников по Татарстану являются следствием террористического режима на Украине, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

В Кремле прокомментировали удары беспилотников по городам в Татарстане, из-за которых пострадали студенты политеха. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные работаем, чтобы эту угрозу минимизировать, а в последствие — полностью уничтожить», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал недавние удары по республике Татарстан.

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В Кремле прокомментировали удары беспилотников по городам в Татарстане, из-за которых пострадали студенты политеха. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные работаем, чтобы эту угрозу минимизировать, а в последствие — полностью уничтожить», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал недавние удары по республике Татарстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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