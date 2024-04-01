Перевозчик из Нижневартовска раскрыл, какие виды проездных действуют в новых автобусах

В новых автобусах Нижневартовска действуют все виды проездных, кроме одного

02 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

«Домтрансавто» раскрыл, какие виды проездных действуют в новых автобусах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В новых автобусах Нижневартовска действуют общегражданские, ученические, студенческие и льготные проездные карты. Валидаторы не принимают лишь проездные, которые работают в режиме электронного кошелька. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «В настоящее время к оплате в новых автобусах принимаются все виды проездных карт ОТН (общегражданские, ученические, студенческие). Также без изменений работают льготные карты неработающих пенсионеров. Новые валидаторы не принимают только транспортные карты ОТН в режиме электронного кошелька. Средства, оставшиеся на электронных кошельках, можно потратить на маршрутах 3,4,5,6,7,16 или приобрести проездной», — пояснили в пресс-службе компании. Такая карта не поддерживается валидаторами автобусов №9,10,11,12,13,14,15,17,21 и 30. Если владелец карты ОТН с режимом электронного кошелька не воспользуется ей для проезда по другим маршрутам, ему будет необходимо дождаться мая. Тогда перевозчик обещает окончательно разрешить ситуацию с остатками средств на карте. Также в будущем планируется введение новых карт «Тройка», о сроках ввода сообщат дополнительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новых автобусах Нижневартовска действуют общегражданские, ученические, студенческие и льготные проездные карты. Валидаторы не принимают лишь проездные, которые работают в режиме электронного кошелька. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «В настоящее время к оплате в новых автобусах принимаются все виды проездных карт ОТН (общегражданские, ученические, студенческие). Также без изменений работают льготные карты неработающих пенсионеров. Новые валидаторы не принимают только транспортные карты ОТН в режиме электронного кошелька. Средства, оставшиеся на электронных кошельках, можно потратить на маршрутах 3,4,5,6,7,16 или приобрести проездной», — пояснили в пресс-службе компании. Такая карта не поддерживается валидаторами автобусов №9,10,11,12,13,14,15,17,21 и 30. Если владелец карты ОТН с режимом электронного кошелька не воспользуется ей для проезда по другим маршрутам, ему будет необходимо дождаться мая. Тогда перевозчик обещает окончательно разрешить ситуацию с остатками средств на карте. Также в будущем планируется введение новых карт «Тройка», о сроках ввода сообщат дополнительно.