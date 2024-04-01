01 апреля 2024

Перевозчик из Нижневартовска раскрыл, какие виды проездных действуют в новых автобусах

В новых автобусах Нижневартовска действуют все виды проездных, кроме одного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "фОРУМ-ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, инвалиды, автобус, общественный транспорт, сидение
«Домтрансавто» раскрыл, какие виды проездных действуют в новых автобусах Фото:

В новых автобусах Нижневартовска действуют общегражданские, ученические, студенческие и льготные проездные карты. Валидаторы не принимают лишь проездные, которые работают в режиме электронного кошелька. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».

«В настоящее время к оплате в новых автобусах принимаются все виды проездных карт ОТН (общегражданские, ученические, студенческие). Также без изменений работают льготные карты неработающих пенсионеров. Новые валидаторы не принимают только транспортные карты ОТН в режиме электронного кошелька. Средства, оставшиеся на электронных кошельках, можно потратить на маршрутах 3,4,5,6,7,16 или приобрести проездной», — пояснили в пресс-службе компании. Такая карта не поддерживается валидаторами автобусов №9,10,11,12,13,14,15,17,21 и 30.

Если владелец карты ОТН с режимом электронного кошелька не воспользуется ей для проезда по другим маршрутам, ему будет необходимо дождаться мая. Тогда перевозчик обещает окончательно разрешить ситуацию с остатками средств на карте. Также в будущем планируется введение новых карт «Тройка», о сроках ввода сообщат дополнительно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новых автобусах Нижневартовска действуют общегражданские, ученические, студенческие и льготные проездные карты. Валидаторы не принимают лишь проездные, которые работают в режиме электронного кошелька. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «В настоящее время к оплате в новых автобусах принимаются все виды проездных карт ОТН (общегражданские, ученические, студенческие). Также без изменений работают льготные карты неработающих пенсионеров. Новые валидаторы не принимают только транспортные карты ОТН в режиме электронного кошелька. Средства, оставшиеся на электронных кошельках, можно потратить на маршрутах 3,4,5,6,7,16 или приобрести проездной», — пояснили в пресс-службе компании. Такая карта не поддерживается валидаторами автобусов №9,10,11,12,13,14,15,17,21 и 30. Если владелец карты ОТН с режимом электронного кошелька не воспользуется ей для проезда по другим маршрутам, ему будет необходимо дождаться мая. Тогда перевозчик обещает окончательно разрешить ситуацию с остатками средств на карте. Также в будущем планируется введение новых карт «Тройка», о сроках ввода сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...