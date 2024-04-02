«Челбаскет» объявил о расторжении контакта с главным тренером команды Евгением Горевым в Челябинске

«Челбаскет» расторг контракт с главным тренером команды Горевым

02 апреля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Штаб «Челбаскета» планирует изменить стратегию развития клуба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководство клуба «Челбаскет» 2 апреля объявило о расторжении контакта с главным тренером команды Евгением Горевым. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2023/2024 назначен Алексей Миронов. Помимо этого, планируется изменить стратегию развития клуба. «Президент БК „Челбаскет“, Николай Сандаков, выразил благодарность Евгению Васильевичу за его работу и организацию тренировочного процесса, однако объявил решение о расторжении контракта из-за стратегических изменений, необходимых для достижения целей клуба. Евгений Горев был приглашен осенью на должность главного тренера, однако команда не смогла достичь планируемых результатов. Из-за неудач управление клуба решило провести кадровые изменения, включая смену тренера», — сообщает издание Первое областное со ссылкой на пресс-службу челябинской команды. На данном этапе старший тренер команды Алексей Миронов исполняет обязанности главного тренера. Планируются также изменения в спортивной дирекции клуба. На данный момент «Челбаскет» готовится к участию в утешительном турнире за 13—16 места в Суперлиге, с первыми играми группового этапа, которые состоятся с 9 по 11 апреля в челябинском ДС «Метар-Спорт». Второй тур турнира пройдет также в Челябинске во Дворце пионеров и школьников на Алом поле с 23 по 25 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство клуба «Челбаскет» 2 апреля объявило о расторжении контакта с главным тренером команды Евгением Горевым. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2023/2024 назначен Алексей Миронов. Помимо этого, планируется изменить стратегию развития клуба. «Президент БК „Челбаскет“, Николай Сандаков, выразил благодарность Евгению Васильевичу за его работу и организацию тренировочного процесса, однако объявил решение о расторжении контракта из-за стратегических изменений, необходимых для достижения целей клуба. Евгений Горев был приглашен осенью на должность главного тренера, однако команда не смогла достичь планируемых результатов. Из-за неудач управление клуба решило провести кадровые изменения, включая смену тренера», — сообщает издание Первое областное со ссылкой на пресс-службу челябинской команды. На данном этапе старший тренер команды Алексей Миронов исполняет обязанности главного тренера. Планируются также изменения в спортивной дирекции клуба. На данный момент «Челбаскет» готовится к участию в утешительном турнире за 13—16 места в Суперлиге, с первыми играми группового этапа, которые состоятся с 9 по 11 апреля в челябинском ДС «Метар-Спорт». Второй тур турнира пройдет также в Челябинске во Дворце пионеров и школьников на Алом поле с 23 по 25 апреля.