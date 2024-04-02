02 апреля 2024

Уральский блогер Лещев рассказал, что мог погибнуть во время аварии в шахте. Видео

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Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта, шахтеры, отбойный молоток, день шахтера, горнопроходчики
Дочь отговаривала Александра Лещева идти на работу в день, когда случилось ЧП Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал, что мог находиться в шахте, где накануне случилась авария. По его словам, в этот день там работала его бригада. Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсети.

«Произошла ситуация на шахте „Северопесчанская“… Это моя бригада, где я должен быть на смене, на работе, но так как у дочери операция — я на больничном. Меня не было на смене. Я должен был быть рядом с пацанами, возможно, мог я быть в этой смене… Я мог погибнуть», — делится Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Также блогер рассказал, что дочь отговаривала его в этот день идти на работу. На вопрос «ты чувствовала, что что-то может быть» девочка ответила «да».

Инцидент на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском произошел вечером 1 апреля — во время плановых взрывных работ. Один рабочий погиб, двое доставлены на лечение в Екатеринбург. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал, что мог находиться в шахте, где накануне случилась авария. По его словам, в этот день там работала его бригада. Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсети. «Произошла ситуация на шахте „Северопесчанская“… Это моя бригада, где я должен быть на смене, на работе, но так как у дочери операция — я на больничном. Меня не было на смене. Я должен был быть рядом с пацанами, возможно, мог я быть в этой смене… Я мог погибнуть», — делится Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также блогер рассказал, что дочь отговаривала его в этот день идти на работу. На вопрос «ты чувствовала, что что-то может быть» девочка ответила «да». Инцидент на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском произошел вечером 1 апреля — во время плановых взрывных работ. Один рабочий погиб, двое доставлены на лечение в Екатеринбург. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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