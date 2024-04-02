Уральский блогер Лещев рассказал, что мог погибнуть во время аварии в шахте. Видео

02 апреля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Дочь отговаривала Александра Лещева идти на работу в день, когда случилось ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал, что мог находиться в шахте, где накануне случилась авария. По его словам, в этот день там работала его бригада. Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсети. «Произошла ситуация на шахте „Северопесчанская“… Это моя бригада, где я должен быть на смене, на работе, но так как у дочери операция — я на больничном. Меня не было на смене. Я должен был быть рядом с пацанами, возможно, мог я быть в этой смене… Я мог погибнуть», — делится Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также блогер рассказал, что дочь отговаривала его в этот день идти на работу. На вопрос «ты чувствовала, что что-то может быть» девочка ответила «да». Инцидент на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском произошел вечером 1 апреля — во время плановых взрывных работ. Один рабочий погиб, двое доставлены на лечение в Екатеринбург. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал, что мог находиться в шахте, где накануне случилась авария. По его словам, в этот день там работала его бригада. Об этом блогер сообщил на своей странице в соцсети. «Произошла ситуация на шахте „Северопесчанская“… Это моя бригада, где я должен быть на смене, на работе, но так как у дочери операция — я на больничном. Меня не было на смене. Я должен был быть рядом с пацанами, возможно, мог я быть в этой смене… Я мог погибнуть», — делится Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также блогер рассказал, что дочь отговаривала его в этот день идти на работу. На вопрос «ты чувствовала, что что-то может быть» девочка ответила «да». Инцидент на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском произошел вечером 1 апреля — во время плановых взрывных работ. Один рабочий погиб, двое доставлены на лечение в Екатеринбург. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.