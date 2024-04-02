Межрайонный экзаменационный отдел свердловской ГИБДД введет дополнительные рабочие дни для выдачи и обмена национальных прав на российские, чтобы избежать огромных очередей, какая выстроилась 2 апреля возле здания ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Подразделение МЭО будет осуществлять прием граждан по вопросам выдачи, обмена водительских удостоверений и сдаче экзаменов на право управления транспортом с 09:00 до 17:00 — 7, 14, 21, 28 и 30 апреля», — сказано в сообщении. В остальные дни режим работы останется прежним.
С 1 апреля вступил в силу ФЗ №313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона „О безопасности дорожного движения“». В связи с этим толпы иностранцев скопились возле здания свердловской УГИБДД на Чкалова,1. Силовикам приходилось силой выталкивать людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!