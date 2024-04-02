02 апреля 2024

Полиция пошла навстречу мигрантам после «штурма» здания ГИБДД в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, очередь , сотрудник полиции, гибдд, столпотворение
Силовики добавили пять рабочих дней для стабилизации ситуации Фото:

Межрайонный экзаменационный отдел свердловской ГИБДД введет дополнительные рабочие дни для выдачи и обмена национальных прав на российские, чтобы избежать огромных очередей, какая выстроилась 2 апреля возле здания ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Подразделение МЭО будет осуществлять прием граждан по вопросам выдачи, обмена водительских удостоверений и сдаче экзаменов на право управления транспортом с 09:00 до 17:00 — 7, 14, 21, 28 и 30 апреля», — сказано в сообщении. В остальные дни режим работы останется прежним.

С 1 апреля вступил в силу ФЗ №313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона „О безопасности дорожного движения“». В связи с этим толпы иностранцев скопились возле здания свердловской УГИБДД на Чкалова,1. Силовикам приходилось силой выталкивать людей.

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Межрайонный экзаменационный отдел свердловской ГИБДД введет дополнительные рабочие дни для выдачи и обмена национальных прав на российские, чтобы избежать огромных очередей, какая выстроилась 2 апреля возле здания ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Подразделение МЭО будет осуществлять прием граждан по вопросам выдачи, обмена водительских удостоверений и сдаче экзаменов на право управления транспортом с 09:00 до 17:00 — 7, 14, 21, 28 и 30 апреля», — сказано в сообщении. В остальные дни режим работы останется прежним. С 1 апреля вступил в силу ФЗ №313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 федерального закона „О безопасности дорожного движения“». В связи с этим толпы иностранцев скопились возле здания свердловской УГИБДД на Чкалова,1. Силовикам приходилось силой выталкивать людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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