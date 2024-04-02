Погода в Пермском крае побила многолетние рекорды

03 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Температура воздуха на севере Пермского края превысила 15 градусов тепла Фото: Илья Московец © URA.RU Тепло, пришедшее в Пермский край, стало рекордным для северных территорий. По данным метеорологов 3 апреля рекорды суточных максимальных температур побиты минимум в четырех населенных пунктах. «Известно о четырех новых суточных рекордах максимальной температуры воздуха, все они на северо-западе. Кочево +15,9, предыдущий +14,3 в 2010 году; Гайны +15,2, предыдущий +13,6 в 1966 году; Коса +14,4, предыдущий +12,6 в 1966 году; Усть-Черная +13, предыдущий +11,8 в 2008 году», — сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» проект «Метеоролог и Я». 2 апреля в Пермском крае была также зафиксирована первая весенняя гроза. В 19:40 она прошла в окрестностях метеостанции Гайны. Гроза сопровождалась слабым ливневым дождем, сообщал Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тепло, пришедшее в Пермский край, стало рекордным для северных территорий. По данным метеорологов 3 апреля рекорды суточных максимальных температур побиты минимум в четырех населенных пунктах. «Известно о четырех новых суточных рекордах максимальной температуры воздуха, все они на северо-западе. Кочево +15,9, предыдущий +14,3 в 2010 году; Гайны +15,2, предыдущий +13,6 в 1966 году; Коса +14,4, предыдущий +12,6 в 1966 году; Усть-Черная +13, предыдущий +11,8 в 2008 году», — сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» проект «Метеоролог и Я». 2 апреля в Пермском крае была также зафиксирована первая весенняя гроза. В 19:40 она прошла в окрестностях метеостанции Гайны. Гроза сопровождалась слабым ливневым дождем, сообщал Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.