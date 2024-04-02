02 апреля 2024

В Сургуте почти 80% браков закончились разводом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , загс, развод, дворец бракосочетания
Почти 80% браков сургутян в 2023 году закончились разводом Фото:

В Сургуте (ХМАО) почти 80% браков закончились разводом. За 2023 год в городе поженилась 3401 пара, а развелись — 2706 семей, сообщает telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

«В 2023 году поженились 3401 пара, при этом развелись — 2706 пар», — пишет telegram-канал со ссылкой на администрацию города. Соответственно, сохранить брак удалось чуть более 20% семей.

В январе 2024 года в целом по ХМАО на 100 заключенных браков приходится 171 развод, сообщили агентству в Росстате. При этом в аналогичном периоде прошлого года показатель был на уровне 127 разводов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО влюбленные стали реже жениться и чаще разводиться. Тогда несмотря на превышение количества браков над числом разводов, тенденция тоже несла отрицательный характер.

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В Сургуте (ХМАО) почти 80% браков закончились разводом. За 2023 год в городе поженилась 3401 пара, а развелись — 2706 семей, сообщает telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». «В 2023 году поженились 3401 пара, при этом развелись — 2706 пар», — пишет telegram-канал со ссылкой на администрацию города. Соответственно, сохранить брак удалось чуть более 20% семей. В январе 2024 года в целом по ХМАО на 100 заключенных браков приходится 171 развод, сообщили агентству в Росстате. При этом в аналогичном периоде прошлого года показатель был на уровне 127 разводов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО влюбленные стали реже жениться и чаще разводиться. Тогда несмотря на превышение количества браков над числом разводов, тенденция тоже несла отрицательный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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