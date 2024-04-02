В Сургуте почти 80% браков закончились разводом

В Сургуте (ХМАО) почти 80% браков закончились разводом. За 2023 год в городе поженилась 3401 пара, а развелись — 2706 семей, сообщает telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».
«В 2023 году поженились 3401 пара, при этом развелись — 2706 пар», — пишет telegram-канал со ссылкой на администрацию города. Соответственно, сохранить брак удалось чуть более 20% семей.
В январе 2024 года в целом по ХМАО на 100 заключенных браков приходится 171 развод, сообщили агентству в Росстате. При этом в аналогичном периоде прошлого года показатель был на уровне 127 разводов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО влюбленные стали реже жениться и чаще разводиться. Тогда несмотря на превышение количества браков над числом разводов, тенденция тоже несла отрицательный характер.
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