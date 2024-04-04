Пашинян заручился поддержкой США и готовится к борьбе с РФ

Caliber: Пашинян договорится с Блинкеном и фон дер Ляйен о безопасности Еревана

04 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян 5 апреля проведет встречу с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен Фото: Владимир Андреев © URA.RU По данным издания Caliber, премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 апреля планирует встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На переговорах Ереван может получить обещания в области безопасности и ободрение за стремление к евроинтеграции. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад ставит Армению против России, а характер самой встречи будет явно антироссийским. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале. Встреча в Брюсселе Издание Caliber сообщает о планах Никола Пашиняна на предстоящей встрече с Урсулой фон дер Ляйен и Энтони Блинкеном в Брюсселе 5 апреля. Согласно переданным от источников данным, на этой встрече планируется утверждение плана помощи Еревану в различных сферах, таких как политика, экономика, оборона и гуманитарная помощь, с целью интеграции Армении в евроатлантическое пространство. Особое внимание будет уделено области безопасности, где ожидается согласование сотрудничества между странами СНГ, что представляет собой уникальное событие. В частности, Вашингтон и Брюссель обещают помочь Армении выводить из эксплуатации Мецаморскую АЭС по завершению ее срока службы, предоставив технологии, оборудование и финансовые ресурсы для строительства новой атомной электростанции. Помимо этого, планируется установка энергонакопителей и модульных ядерных реакторов в Армении. Важно отметить, что с конца прошлого года ведутся консультации между Арменией и США относительно заключения рамочного соглашения по атомной энергетике, а также планируется переход к «зеленой» энергетике в рамках Парижского соглашения. Брюссельская встреча считается ключевым событием, где США и Евросоюз обещают выделить дополнительные финансовые ресурсы для поддержки Армении, помогая стране справиться с возможными экономическими и социальными последствиями в случае введения ограничительных мер со стороны России. Также планируется помощь в диверсификации источников энергоснабжения и снижении зависимости от Москвы. Кроме того, Евросоюз (ЕС) обещает задействовать механизм Европейского Фонда Мира для обеспечения военных потребностей Армении, который стал ключевым инструментом в поддержке Украины в военных действиях с Россией. Реакция Москвы Мария Захарова выразила негодование по поводу предстоящей встречи в Брюсселе, назвав ее явно антироссийской. По мнению Захаровой, мировое сообщество ставит Армению в ряд стран, которые исполняют опасные сценарии, противоречащие интересам армянского народа. Она также предупредила о том, что действия США и ЕС могут привести к появлению новых разделяющих линий на Кавказе и затруднить достижение мира между Арменией и Азербайджаном. Реакция Азербайджана Недовольство также проявляют в Баку. Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что запланированная встреча 5 апреля пройдет в «непрозрачной и неинклюзивной атмосфере». По его мнению, страны Запада могут стимулировать Ереван к новым провокациям в ходе переговоров. Кроме того, Министерство обороны Азербайджана сообщило о перемещении армянских вооруженных сил к границе, включая солдат, военную технику и артиллерию, что подтверждается видеозаписями, появившимися в социальных сетях. В свою очередь постпредставитель Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что азербайджанская сторона планирует атаковать своего соседа с целью нарушения брюссельских переговоров с Пашиняном. Антироссийский характер встречи Азербайджанское издание APA сообщает, что до визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в регион появилась информация о подготовке США и ЕС к подписанию с Арменией соглашения о безопасности, аналогичного договору между Германией, Францией, Великобританией и Украиной. Твердая позиция Армении относительно ОДКБ и уменьшения присутствия российских пограничников в ереванском аэропорту свидетельствуют о получении официальным Ереваном гарантий относительно его политики по отношению к Кремлю. Запад при идеальном сценарии должен подписать мирное соглашение между Баку и Ереваном и открыть Зангезурский коридор для успешной интеграции Армении в свои политические и военные структуры. Однако главная цель Запада, по мнению автора материала, особенно Парижа, кроется лишь в продвижении собственных геополитических интересов на Южном Кавказе, включая ослабление влияния России. Политика армянского правительства, в свою очередь, склонна к разрушению отношений с Москвой и приводит к напряженности в регионе. Подстрекание Армении к новому конфликту с Азербайджаном носит опасный характер, поскольку может привести к новой волне насилия и нестабильности в регионе, считает автор. Предположение о том, что основная цель Запада заключается в полном исключении России из Армении через развязывание нового конфликта, выглядит весьма тревожно. Это может привести к усилению присутствия западных военных сил в регионе под предлогом миротворческих и других миссий. Азербайджанский депутат, политолог Расим Мусабеков в интервью Bakivakhti.az отметил, что Запад должен понимать, втягивая Армению в свою орбиту, они ставят эту страну «под меч» России. Защитит ли Запад Армению от России? Ответ на этот вопрос находится под большим знаком вопроса, подчеркнул политолог. Издание Report пишет, что даже если Европа откроет все двери для армянского государства, это не станет серьезным и важным экономическим шагом. Потому что у Армении отсутствуют конкурентоспособные продукты или товары для успешного экспорта в Европу. Похоже, что западные страны скорее стремятся найти новых союзников для укрепления своей позиции в геополитических конфликтах, включая противостояние с Россией, и в этом контексте Армения может оказаться жертвой политических игр в будущем. По данным издания, «пропагандисты, действующие непосредственно по указке правительства» и поддерживаемые западными структурами, развернули информационную кампанию о том, что организация такой встречи может стать ключом к выходу из кризиса для Армении. Сама идея «спасения» страны сводиться лишь к отдалению от России. Автор материала отмечает, что в некоторых районах были зафиксированы некоторые действия против россиян. Предпринимаются шаги против вооруженного контингента России и различных предприятий. Недавно проведен обыск в квартире военнослужащего в Армении без уведомления командования. Сокращены медицинские услуги для семей военнослужащих. Эти события произошли перед встречей в Брюсселе. Вероятно, такими действиями Пашинян хочет показать, что пришел на встречу не «с пустыми руками, заключил автор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным издания Caliber, премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 апреля планирует встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На переговорах Ереван может получить обещания в области безопасности и ободрение за стремление к евроинтеграции. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад ставит Армению против России, а характер самой встречи будет явно антироссийским. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале. Издание Caliber сообщает о планах Никола Пашиняна на предстоящей встрече с Урсулой фон дер Ляйен и Энтони Блинкеном в Брюсселе 5 апреля. Согласно переданным от источников данным, на этой встрече планируется утверждение плана помощи Еревану в различных сферах, таких как политика, экономика, оборона и гуманитарная помощь, с целью интеграции Армении в евроатлантическое пространство. Особое внимание будет уделено области безопасности, где ожидается согласование сотрудничества между странами СНГ, что представляет собой уникальное событие. В частности, Вашингтон и Брюссель обещают помочь Армении выводить из эксплуатации Мецаморскую АЭС по завершению ее срока службы, предоставив технологии, оборудование и финансовые ресурсы для строительства новой атомной электростанции. Помимо этого, планируется установка энергонакопителей и модульных ядерных реакторов в Армении. Важно отметить, что с конца прошлого года ведутся консультации между Арменией и США относительно заключения рамочного соглашения по атомной энергетике, а также планируется переход к «зеленой» энергетике в рамках Парижского соглашения. Брюссельская встреча считается ключевым событием, где США и Евросоюз обещают выделить дополнительные финансовые ресурсы для поддержки Армении, помогая стране справиться с возможными экономическими и социальными последствиями в случае введения ограничительных мер со стороны России. Также планируется помощь в диверсификации источников энергоснабжения и снижении зависимости от Москвы. Кроме того, Евросоюз (ЕС) обещает задействовать механизм Европейского Фонда Мира для обеспечения военных потребностей Армении, который стал ключевым инструментом в поддержке Украины в военных действиях с Россией. Мария Захарова выразила негодование по поводу предстоящей встречи в Брюсселе, назвав ее явно антироссийской. По мнению Захаровой, мировое сообщество ставит Армению в ряд стран, которые исполняют опасные сценарии, противоречащие интересам армянского народа. Она также предупредила о том, что действия США и ЕС могут привести к появлению новых разделяющих линий на Кавказе и затруднить достижение мира между Арменией и Азербайджаном. Недовольство также проявляют в Баку. Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что запланированная встреча 5 апреля пройдет в «непрозрачной и неинклюзивной атмосфере». По его мнению, страны Запада могут стимулировать Ереван к новым провокациям в ходе переговоров. Кроме того, Министерство обороны Азербайджана сообщило о перемещении армянских вооруженных сил к границе, включая солдат, военную технику и артиллерию, что подтверждается видеозаписями, появившимися в социальных сетях. В свою очередь постпредставитель Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что азербайджанская сторона планирует атаковать своего соседа с целью нарушения брюссельских переговоров с Пашиняном. Азербайджанское издание APA сообщает, что до визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в регион появилась информация о подготовке США и ЕС к подписанию с Арменией соглашения о безопасности, аналогичного договору между Германией, Францией, Великобританией и Украиной. Твердая позиция Армении относительно ОДКБ и уменьшения присутствия российских пограничников в ереванском аэропорту свидетельствуют о получении официальным Ереваном гарантий относительно его политики по отношению к Кремлю. Запад при идеальном сценарии должен подписать мирное соглашение между Баку и Ереваном и открыть Зангезурский коридор для успешной интеграции Армении в свои политические и военные структуры. Однако главная цель Запада, по мнению автора материала, особенно Парижа, кроется лишь в продвижении собственных геополитических интересов на Южном Кавказе, включая ослабление влияния России. Политика армянского правительства, в свою очередь, склонна к разрушению отношений с Москвой и приводит к напряженности в регионе. Подстрекание Армении к новому конфликту с Азербайджаном носит опасный характер, поскольку может привести к новой волне насилия и нестабильности в регионе, считает автор. Предположение о том, что основная цель Запада заключается в полном исключении России из Армении через развязывание нового конфликта, выглядит весьма тревожно. Это может привести к усилению присутствия западных военных сил в регионе под предлогом миротворческих и других миссий. Азербайджанский депутат, политолог Расим Мусабеков в интервью Bakivakhti.az отметил, что Запад должен понимать, втягивая Армению в свою орбиту, они ставят эту страну «под меч» России. Защитит ли Запад Армению от России? Ответ на этот вопрос находится под большим знаком вопроса, подчеркнул политолог. Издание Report пишет, что даже если Европа откроет все двери для армянского государства, это не станет серьезным и важным экономическим шагом. Потому что у Армении отсутствуют конкурентоспособные продукты или товары для успешного экспорта в Европу. Похоже, что западные страны скорее стремятся найти новых союзников для укрепления своей позиции в геополитических конфликтах, включая противостояние с Россией, и в этом контексте Армения может оказаться жертвой политических игр в будущем. По данным издания, «пропагандисты, действующие непосредственно по указке правительства» и поддерживаемые западными структурами, развернули информационную кампанию о том, что организация такой встречи может стать ключом к выходу из кризиса для Армении. Сама идея «спасения» страны сводиться лишь к отдалению от России. Автор материала отмечает, что в некоторых районах были зафиксированы некоторые действия против россиян. Предпринимаются шаги против вооруженного контингента России и различных предприятий. Недавно проведен обыск в квартире военнослужащего в Армении без уведомления командования. Сокращены медицинские услуги для семей военнослужащих. Эти события произошли перед встречей в Брюсселе. Вероятно, такими действиями Пашинян хочет показать, что пришел на встречу не «с пустыми руками, заключил автор.