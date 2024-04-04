В Кургане ввели ограничения на остановки и стоянки всех видов транспорта

04 апреля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

В Кургане запретили стоянку авто на ул. Машиностроителей и Автозаводской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане вводится запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта по проспекту Машиностроителей вдоль здания спортивного комплекса «Зауралец». Также нельзя будет парковаться на улице Автозаводская, 1д. Об этом сообщает департамент развития городского хозяйства города Кургана. «С целью обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта и безопасности участников дорожного движения запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств вдоль здания спортивного комплекса „Зауралец“ по адресу: проспект Машиностроителей, 17, корпус 1. Также с целью обеспечения беспрепятственного въезда/выезда транспортных средств запрещена остановка и стоянка по улице Автозаводская вдоль территории здания по адресу: улица Автозаводская, 1д», — указано в сообщении департамента в соцсети «ВКонтакте». Для удобства уборки улично-дорожной сети Кургана в ночное время (с 22:00 до 8:00 часов) запрещена стоянка по улице Тобольная напротив дома № 54. Данные решения приняты в соответствии с постановлениями администрации города Кургана. В указанных местах будут установлены дорожные знаки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане вводится запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта по проспекту Машиностроителей вдоль здания спортивного комплекса «Зауралец». Также нельзя будет парковаться на улице Автозаводская, 1д. Об этом сообщает департамент развития городского хозяйства города Кургана. «С целью обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта и безопасности участников дорожного движения запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств вдоль здания спортивного комплекса „Зауралец“ по адресу: проспект Машиностроителей, 17, корпус 1. Также с целью обеспечения беспрепятственного въезда/выезда транспортных средств запрещена остановка и стоянка по улице Автозаводская вдоль территории здания по адресу: улица Автозаводская, 1д», — указано в сообщении департамента в соцсети «ВКонтакте». Для удобства уборки улично-дорожной сети Кургана в ночное время (с 22:00 до 8:00 часов) запрещена стоянка по улице Тобольная напротив дома № 54. Данные решения приняты в соответствии с постановлениями администрации города Кургана. В указанных местах будут установлены дорожные знаки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды.