В Железнодорожном районе Екатеринбурга 4 апреля обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию.
«На Пехотинцев,5 обнаружили труп», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Следователи проводят осмотр места инцидента и опрашивают жильцов.
Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Отмечается, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. По словам руководителя региональной пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, личность умершего уже установлена. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — пояснил представитель ведомства.
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