В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Фото

04 апреля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Тело направят на судмедэкспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга 4 апреля обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию. «На Пехотинцев,5 обнаружили труп», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Следователи проводят осмотр места инцидента и опрашивают жильцов. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Отмечается, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. По словам руководителя региональной пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, личность умершего уже установлена. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — пояснил представитель ведомства. telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 4 апреля обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию. «На Пехотинцев,5 обнаружили труп», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Следователи проводят осмотр места инцидента и опрашивают жильцов. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Отмечается, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. По словам руководителя региональной пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, личность умершего уже установлена. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — пояснил представитель ведомства.