В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Фото

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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
Тело направят на судмедэкспертизу Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 4 апреля обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию.

«На Пехотинцев,5 обнаружили труп», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Следователи проводят осмотр места инцидента и опрашивают жильцов.

Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Отмечается, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. По словам руководителя региональной пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, личность умершего уже установлена. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — пояснил представитель ведомства.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга 4 апреля обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец происшествия. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию. «На Пехотинцев,5 обнаружили труп», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Следователи проводят осмотр места инцидента и опрашивают жильцов. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Отмечается, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. По словам руководителя региональной пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, личность умершего уже установлена. «Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — пояснил представитель ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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