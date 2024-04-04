Силуанов похвалил Курганскую область на совещании с Путиным

Министр финансов РФ Антон Силуанов привел Курганскую область в качестве примера на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, руководителями ведомств и главами регионов. Встреча проходила в формате видеоконференцсвязи. Одной из тем обсуждения стали итоги реализации индивидуальных программ развития территорий и планы по их продлению.
«Минфин курирует один из 10 регионов — Курганскую область. Там большая часть средств господдержки направлена на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и прочее. Рубль выделенных средств принес 5,7 рубля новых инвестиций и 1,5 рубля новых налогов», — отметил Антон Силуанов. Полное видео прошедшей встречи выложено на сайте Кремля.
На совещании губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил расширить список регионов, которые могут рассчитывать на поддержку. По его мнению, территориям, выходящим из «красной зоны», необходимо предоставлять субсидии в размере половины ранее переданного финансирования.
В мае губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказывал о ведущихся переговорах с Минфином. Основная цель — определить стратегии долговой политики для региона, при которой территория сможет развиваться. Силуанов лично курирует область с 2019 года.
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Министр финансов РФ Антон Силуанов привел Курганскую область в качестве примера на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, руководителями ведомств и главами регионов. Встреча проходила в формате видеоконференцсвязи. Одной из тем обсуждения стали итоги реализации индивидуальных программ развития территорий и планы по их продлению. «Минфин курирует один из 10 регионов — Курганскую область. Там большая часть средств господдержки направлена на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и прочее. Рубль выделенных средств принес 5,7 рубля новых инвестиций и 1,5 рубля новых налогов», — отметил Антон Силуанов. Полное видео прошедшей встречи выложено на сайте Кремля. На совещании губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил расширить список регионов, которые могут рассчитывать на поддержку. По его мнению, территориям, выходящим из «красной зоны», необходимо предоставлять субсидии в размере половины ранее переданного финансирования. В мае губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказывал о ведущихся переговорах с Минфином. Основная цель — определить стратегии долговой политики для региона, при которой территория сможет развиваться. Силуанов лично курирует область с 2019 года.