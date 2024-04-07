В Оренбурге поводок подобрался к питомнику хаски. Питомник находится на пляже «Волна» в районе поселка Ленина. Здание уходит под воду. Об этом сообщает telegram-канал «UTV | Оренбуржье».
«В Оренбурге уходит под воду питомник хаски на пляже „Волна“. 43 собак некуда эвакуировать», — заявили в telegram-канале. Владелец питомника сообщил, что находится с собаками. Он согласен временно передать животных в ответственные руки.
Питомцы выпущены из вольеров, они бегают на территории островка. Отмечается, что животные провели несколько дней без еды.
Как сообщил глава Орска Василий Козупица, волонтерский центр помощи животным начал работу по спасению. Волонтеры, совместно с предпринимателями, которые также оказывают поддержку, ищут лодки для переправки животных, заявил Козупица в своем
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