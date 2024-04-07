Паводок в Оренбургской области признан ЧС федерального характера

Паводку в Оренбургской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Такое решение приняла правительственная комиссия, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«Предлагаю отнести ситуацию в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Будет установлен федеральный уровень реагирования», — сказал он на заседании областной правительственной комиссии.
Куренков в настоящее время работает на территории Оренбургской области. Он прилетел сюда утром 7 апреля по поручению президента России Владимира Путина. Ранее губернатор региона Денис Паслер охарактеризовал паводок как аномальный.
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