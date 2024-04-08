Shot: актер Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника

Врачи обнаружили у 60-летнего актера Александра Домогарова болезнь, разрушающую хрящи и кости позвоночника — спондилоартроз. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Переносится это все очень болезненно: острая боль, онемение конечностей, позвоночник ограничивается в движениях», — пишут авторы канала.
По данным канала, медики диагностировали у Домогарова сопутствующие заболевания — грыжу позвоночного диска размером 6 миллиметров, остеохондроз и уплотнение тел позвонков. С этими патологиями артисту стало сложнее работать из-за боли, дополняет SHOT.
URA.RU сообщало, что Домогаров отказывается участвовать в съемках после критики актера и режиссера Михаила Ефремова, устроившего аварию. Артист заявил, что у него «нет никакого желания выходить на сцену» к людям, обсуждающим ДТП, которое устроил его коллега.
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