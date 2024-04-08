Shot: актер Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника

Карьера актера Александра Домогарова может закончиться из-за болезни позвонков
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи диагностировали у артиста Александра Домогарова спондилоартроз Фото:

Врачи обнаружили у 60-летнего актера Александра Домогарова болезнь, разрушающую хрящи и кости позвоночника — спондилоартроз. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Переносится это все очень болезненно: острая боль, онемение конечностей, позвоночник ограничивается в движениях», — пишут авторы канала.

По данным канала, медики диагностировали у Домогарова сопутствующие заболевания — грыжу позвоночного диска размером 6 миллиметров, остеохондроз и уплотнение тел позвонков. С этими патологиями артисту стало сложнее работать из-за боли, дополняет SHOT.

URA.RU сообщало, что Домогаров отказывается участвовать в съемках после критики актера и режиссера Михаила Ефремова, устроившего аварию. Артист заявил, что у него «нет никакого желания выходить на сцену» к людям, обсуждающим ДТП, которое устроил его коллега.

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Врачи обнаружили у 60-летнего актера Александра Домогарова болезнь, разрушающую хрящи и кости позвоночника — спондилоартроз. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Переносится это все очень болезненно: острая боль, онемение конечностей, позвоночник ограничивается в движениях», — пишут авторы канала. По данным канала, медики диагностировали у Домогарова сопутствующие заболевания — грыжу позвоночного диска размером 6 миллиметров, остеохондроз и уплотнение тел позвонков. С этими патологиями артисту стало сложнее работать из-за боли, дополняет SHOT. URA.RU сообщало, что Домогаров отказывается участвовать в съемках после критики актера и режиссера Михаила Ефремова, устроившего аварию. Артист заявил, что у него «нет никакого желания выходить на сцену» к людям, обсуждающим ДТП, которое устроил его коллега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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