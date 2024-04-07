Компания Emperium («Эмпериум», Ленинградская область) спустила на воду катамаран «Экоходъ-3» на электротяге, построенный для Перми. Об этом сообщается в telegram-канале Emperium. Судно соединит Пермь с Закамском.
«На нашей верфи особенно радостное событие — мы спустили на воду три судна: один круизный катамаран „Экоходъ-3“ и два пассажирских речных трамвайчика», — сообщили представители Emperium в мессенджере, отметив, что «следующий этап для этих судов — торжественное крещение». Электрокатамаран должен прибыть в Пермь в мае.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что первое судно на электротяге выйдет в Перми на маршрут в 2024 году. Также стало известно, что в текущем году в Пермском крае будут открыты пассажирские круизные линии. Их будут обслуживать скоростные суда на подводных крыльях типа «Комета» и пассажирские катамараны на электротяге.
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Компания Emperium («Эмпериум», Ленинградская область) спустила на воду катамаран «Экоходъ-3» на электротяге, построенный для Перми. Об этом сообщается в telegram-канале Emperium. Судно соединит Пермь с Закамском. «На нашей верфи особенно радостное событие — мы спустили на воду три судна: один круизный катамаран „Экоходъ-3“ и два пассажирских речных трамвайчика», — сообщили представители Emperium в мессенджере, отметив, что «следующий этап для этих судов — торжественное крещение». Электрокатамаран должен прибыть в Пермь в мае. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что первое судно на электротяге выйдет в Перми на маршрут в 2024 году. Также стало известно, что в текущем году в Пермском крае будут открыты пассажирские круизные линии. Их будут обслуживать скоростные суда на подводных крыльях типа «Комета» и пассажирские катамараны на электротяге.