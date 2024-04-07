07 апреля 2024
06 апреля 2024

Спущен на воду катамаран на электротяге, который соединит центр Перми с Закамском. Фото

Питерская судоверфь спустила на воду электрокатамаран, построенный для Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , кама, набережная, порт пермьрека
Судно на электротяге начнет ходить по Каме в этом году Фото:

Компания Emperium («Эмпериум», Ленинградская область) спустила на воду катамаран «Экоходъ-3» на электротяге, построенный для Перми. Об этом сообщается в telegram-канале Emperium. Судно соединит Пермь с Закамском.

«На нашей верфи особенно радостное событие — мы спустили на воду три судна: один круизный катамаран „Экоходъ-3“ и два пассажирских речных трамвайчика», — сообщили представители Emperium в мессенджере, отметив, что «следующий этап для этих судов — торжественное крещение». Электрокатамаран должен прибыть в Пермь в мае.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что первое судно на электротяге выйдет в Перми на маршрут в 2024 году. Также стало известно, что в текущем году в Пермском крае будут открыты пассажирские круизные линии. Их будут обслуживать скоростные суда на подводных крыльях типа «Комета» и пассажирские катамараны на электротяге.

Катамаран построила для Перми компания Emperium
Катамаран построила для Перми компания Emperium
После спуска на воду судно ждет «торжественное крещение»
После спуска на воду судно ждет «торжественное крещение»

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Компания Emperium («Эмпериум», Ленинградская область) спустила на воду катамаран «Экоходъ-3» на электротяге, построенный для Перми. Об этом сообщается в telegram-канале Emperium. Судно соединит Пермь с Закамском. «На нашей верфи особенно радостное событие — мы спустили на воду три судна: один круизный катамаран „Экоходъ-3“ и два пассажирских речных трамвайчика», — сообщили представители Emperium в мессенджере, отметив, что «следующий этап для этих судов — торжественное крещение». Электрокатамаран должен прибыть в Пермь в мае. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что первое судно на электротяге выйдет в Перми на маршрут в 2024 году. Также стало известно, что в текущем году в Пермском крае будут открыты пассажирские круизные линии. Их будут обслуживать скоростные суда на подводных крыльях типа «Комета» и пассажирские катамараны на электротяге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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