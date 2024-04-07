В Перми открылась первая итальянская столовая, где подают оливковое мороженое

08 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Мороженое в кафе подают с ягодами Фото: Размик Закарян © URA.RU Команда пермской пекарни «Цех» открыла новое заведение. Кафе позиционируют как первую итальянскую столовую в городе, где гостям подают мороженое «джелатто» со вкусом оливок и базилика. «Это первая в Перми итальянская столовка. В ней мы будем сами изготавливать фирменную пасту, соусы и джелатто», — сообщается в telegram-канале пекарни «Цех». Кафе начало свою работу, но пока в техническом режиме. В меню заведения представлены салаты, супы, пасты, закуски и десерты. В качестве напитков гостям предлагают кофе, чай, лимонад или безалкогольные коктейли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда пермской пекарни «Цех» открыла новое заведение. Кафе позиционируют как первую итальянскую столовую в городе, где гостям подают мороженое «джелатто» со вкусом оливок и базилика. «Это первая в Перми итальянская столовка. В ней мы будем сами изготавливать фирменную пасту, соусы и джелатто», — сообщается в telegram-канале пекарни «Цех». Кафе начало свою работу, но пока в техническом режиме. В меню заведения представлены салаты, супы, пасты, закуски и десерты. В качестве напитков гостям предлагают кофе, чай, лимонад или безалкогольные коктейли.