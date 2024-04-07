07 апреля 2024
06 апреля 2024

В Перми открылась первая итальянская столовая, где подают оливковое мороженое

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак гастрономического Фестиваля уральской кухни, приуроченного к проведению ИННОПРОМ-2021. Екатеринбург, десерт, блюдо, мороженое
Мороженое в кафе подают с ягодами Фото:

Команда пермской пекарни «Цех» открыла новое заведение. Кафе позиционируют как первую итальянскую столовую в городе, где гостям подают мороженое «джелатто» со вкусом оливок и базилика.

«Это первая в Перми итальянская столовка. В ней мы будем сами изготавливать фирменную пасту, соусы и джелатто», — сообщается в telegram-канале пекарни «Цех».

Кафе начало свою работу, но пока в техническом режиме. В меню заведения представлены салаты, супы, пасты, закуски и десерты. В качестве напитков гостям предлагают кофе, чай, лимонад или безалкогольные коктейли.

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Команда пермской пекарни «Цех» открыла новое заведение. Кафе позиционируют как первую итальянскую столовую в городе, где гостям подают мороженое «джелатто» со вкусом оливок и базилика. «Это первая в Перми итальянская столовка. В ней мы будем сами изготавливать фирменную пасту, соусы и джелатто», — сообщается в telegram-канале пекарни «Цех». Кафе начало свою работу, но пока в техническом режиме. В меню заведения представлены салаты, супы, пасты, закуски и десерты. В качестве напитков гостям предлагают кофе, чай, лимонад или безалкогольные коктейли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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