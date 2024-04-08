Сын Домогарова опроверг новость о разваливающемся позвоночнике отца

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Александр Домогаров не страдает от проблем с позвоночником, заявил его сын Фото:

Музыкант Александр Домогаров заявил, что у его отца, актера Александра Домогарова, нет проблем с позвоночником. Таким образом он отреагировал на публикации в СМИ, которые говорили об обратном.

«Проблем с позвоночником у моего отца нет. Это информация — бред», — заявил Александр Домогаров-младший в разговоре с NEWS.ru.

До этого telegram-каналы писали, что Домогаров может завершить карьеру из-за, как утверждалось, проблем со спиной. Shot сообщал о болезни, во время которой хрящи и кости позвоночника разрушаются — спондилоартроз.

Зрители стали редко видеть Домогарова-старшего. Однако на данный момент он продолжает играть в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской Армии.

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Музыкант Александр Домогаров заявил, что у его отца, актера Александра Домогарова, нет проблем с позвоночником. Таким образом он отреагировал на публикации в СМИ, которые говорили об обратном. «Проблем с позвоночником у моего отца нет. Это информация — бред», — заявил Александр Домогаров-младший в разговоре с NEWS.ru. До этого telegram-каналы писали, что Домогаров может завершить карьеру из-за, как утверждалось, проблем со спиной. Shot сообщал о болезни, во время которой хрящи и кости позвоночника разрушаются — спондилоартроз. Зрители стали редко видеть Домогарова-старшего. Однако на данный момент он продолжает играть в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской Армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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