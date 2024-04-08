Сын Домогарова опроверг новость о разваливающемся позвоночнике отца

Музыкант Александр Домогаров заявил, что у его отца, актера Александра Домогарова, нет проблем с позвоночником. Таким образом он отреагировал на публикации в СМИ, которые говорили об обратном.
«Проблем с позвоночником у моего отца нет. Это информация — бред», — заявил Александр Домогаров-младший в разговоре с
До этого telegram-каналы писали, что Домогаров может завершить карьеру из-за, как утверждалось, проблем со спиной. Shot сообщал о болезни, во время которой хрящи и кости позвоночника разрушаются — спондилоартроз.
Зрители стали редко видеть Домогарова-старшего. Однако на данный момент он продолжает играть в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской Армии.
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