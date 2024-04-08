Развлечения Знаменитости Сын Домогарова опроверг новость о разваливающемся позвоночнике отца 08 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + Александр Домогаров не страдает от проблем с позвоночником, заявил его сын Фото: Софья Сандурская/ТАСС Музыкант Александр Домогаров заявил, что у его отца, актера Александра Домогарова, нет проблем с позвоночником. Таким образом он отреагировал на публикации в СМИ, которые говорили об обратном. «Проблем с позвоночником у моего отца нет. Это информация — бред», — заявил Александр Домогаров-младший в разговоре с NEWS.ru . До этого telegram-каналы писали, что Домогаров может завершить карьеру из-за, как утверждалось, проблем со спиной. Shot сообщал о болезни, во время которой хрящи и кости позвоночника разрушаются — спондилоартроз. Зрители стали редко видеть Домогарова-старшего. Однако на данный момент он продолжает играть в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской Армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Музыкант Александр Домогаров заявил, что у его отца, актера Александра Домогарова, нет проблем с позвоночником. Таким образом он отреагировал на публикации в СМИ, которые говорили об обратном. «Проблем с позвоночником у моего отца нет. Это информация — бред», — заявил Александр Домогаров-младший в разговоре с NEWS.ru. До этого telegram-каналы писали, что Домогаров может завершить карьеру из-за, как утверждалось, проблем со спиной. Shot сообщал о болезни, во время которой хрящи и кости позвоночника разрушаются — спондилоартроз. Зрители стали редко видеть Домогарова-старшего. Однако на данный момент он продолжает играть в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской Армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям