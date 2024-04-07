07 апреля 2024

Ямал отправит спасателей и технику в Оренбургскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Губернатор Дмитрий Артюхов распорядился об отправке помощи в Оренбургскую область Фото:
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В ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в ЯНАО 8 апреля губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил, что регион готов оказать помощь Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Некоторые районы Оренбургской области оказались в зоне сильного паводка. Губернатор поручил проработать вопросы отправки туда спасателей, необходимой спецтехники, гуманитарной помощи населению», — говорится в сообщении.

На заседании также рассмотрели вопросы защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Помимо этого, были подняты вопросы о подготовке к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО).

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО сотрудники окружного ГУ МЧС готовятся к весенним паводкам. Проведение противопаводковых учений запланированы на 16 апреля.

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В ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в ЯНАО 8 апреля губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил, что регион готов оказать помощь Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Некоторые районы Оренбургской области оказались в зоне сильного паводка. Губернатор поручил проработать вопросы отправки туда спасателей, необходимой спецтехники, гуманитарной помощи населению», — говорится в сообщении. На заседании также рассмотрели вопросы защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Помимо этого, были подняты вопросы о подготовке к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО). Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО сотрудники окружного ГУ МЧС готовятся к весенним паводкам. Проведение противопаводковых учений запланированы на 16 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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