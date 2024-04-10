В Кремле назвали сферу, где Россия продолжает сотрудничать с США

Кремль: Россия продолжает сотрудничать с США по мирному космосу
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле отметили, что сотрудничество с США в области мирного космоса продолжается Фото:

Сотрудничество с США в сфере мирного космоса продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Что касается мирного космоса, здесь сотрудничество продолжается. Это важно. Во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего», — подчеркнул Песков.

Начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил, что США хотели бы иметь с Россией, а также с Китаем в области космоса «рабочие деконфликтные каналы». По его словам, страны должны быть ответственны, исполнять договор об использовании космоса.

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Сотрудничество с США в сфере мирного космоса продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Что касается мирного космоса, здесь сотрудничество продолжается. Это важно. Во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего», — подчеркнул Песков. Начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил, что США хотели бы иметь с Россией, а также с Китаем в области космоса «рабочие деконфликтные каналы». По его словам, страны должны быть ответственны, исполнять договор об использовании космоса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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