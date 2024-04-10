В Кремле назвали сферу, где Россия продолжает сотрудничать с США

Сотрудничество с США в сфере мирного космоса продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Что касается мирного космоса, здесь сотрудничество продолжается. Это важно. Во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего», — подчеркнул Песков.
Начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил, что США хотели бы иметь с Россией, а также с Китаем в области космоса «рабочие деконфликтные каналы». По его словам, страны должны быть ответственны, исполнять договор об использовании космоса.
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